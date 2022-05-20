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WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2022
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WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России
WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2022
WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России
Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России, пишет Washington Post. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:22
2022-05-20T18:55
экономика
россия
санкции в отношении россии
газпромбанк
европа
украина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России, пишет Washington Post. Автор отмечает, что объем санкций против России уже "экстраординарный", но при этом ЕС продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами. Недавно Еврокомиссия представила свою программу, в рамках которой они хотят увести Европу от зависимости от российской нефти с помощью сокращения потребности в ней и увеличения использования возобновляемой энергетики, напоминается в материале. Однако журналисты сомневаются в успехе такого плана.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.Вице-премьер Александр Новак 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" заявил о 54 компаниях, заключивших контракт с "Газпром экспортом". Около половины из них, по его словам, уже открыли специальные счета в уполномоченном банке для оплаты газа в рублях.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, газпромбанк, европа, украина
14:22 20.05.2022 (обновлено: 18:55 20.05.2022)
 
WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России

WP заявила, что экономические проблемы мешают Западу ввести новые санкции против России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России, пишет Washington Post.
"Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет", — говорится в статье.
Автор отмечает, что объем санкций против России уже "экстраординарный", но при этом ЕС продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.
Недавно Еврокомиссия представила свою программу, в рамках которой они хотят увести Европу от зависимости от российской нефти с помощью сокращения потребности в ней и увеличения использования возобновляемой энергетики, напоминается в материале. Однако журналисты сомневаются в успехе такого плана.
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Вице-премьер Александр Новак 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" заявил о 54 компаниях, заключивших контракт с "Газпром экспортом". Около половины из них, по его словам, уже открыли специальные счета в уполномоченном банке для оплаты газа в рублях.
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