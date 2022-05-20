14:22 20.05.2022 (обновлено: 18:55 20.05.2022)
WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России
WP заявила, что экономические проблемы мешают Западу ввести новые санкции против России
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России, пишет Washington Post.
"Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет", — говорится в статье.
Автор отмечает, что объем санкций против России уже "экстраординарный", но при этом ЕС продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.
Недавно Еврокомиссия представила свою программу, в рамках которой они хотят увести Европу от зависимости от российской нефти с помощью сокращения потребности в ней и увеличения использования возобновляемой энергетики, напоминается в материале. Однако журналисты сомневаются в успехе такого плана.
Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
Вице-премьер Александр Новак 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" заявил о 54 компаниях, заключивших контракт с "Газпром экспортом". Около половины из них, по его словам, уже открыли специальные счета в уполномоченном банке для оплаты газа в рублях.
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