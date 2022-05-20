https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России

WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2022

WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России

Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России, пишет Washington Post. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:22

2022-05-20T14:22

2022-05-20T18:55

экономика

россия

санкции в отношении россии

газпромбанк

европа

украина

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страх перед экономическим спадом мешает Западу вводить новые санкции против России, пишет Washington Post. Автор отмечает, что объем санкций против России уже "экстраординарный", но при этом ЕС продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами. Недавно Еврокомиссия представила свою программу, в рамках которой они хотят увести Европу от зависимости от российской нефти с помощью сокращения потребности в ней и увеличения использования возобновляемой энергетики, напоминается в материале. Однако журналисты сомневаются в успехе такого плана.Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.Вице-премьер Александр Новак 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" заявил о 54 компаниях, заключивших контракт с "Газпром экспортом". Около половины из них, по его словам, уже открыли специальные счета в уполномоченном банке для оплаты газа в рублях.

https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html

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россия

европа

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, санкции в отношении россии, газпромбанк, европа, украина