https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789724384.html

Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций

Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.05.2022

Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций

Польша выступает за шестой пакет санкций, так как пять предыдущих на Россию не действуют, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:11

2022-05-20T14:11

2022-05-20T14:11

владимир путин

россия

украина

сша

нато

санкции в отношении россии

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Польша выступает за шестой пакет санкций, так как пять предыдущих на Россию не действуют, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Варшаве."Я не имею никаких сомнений, что шестой пакет санкций должен быть принят", - заявил он, добавив, что "мы стараемся как можно более мирными способами привести к прекращению" кризиса на Украине."Если мы должны делать это мирными способами, то есть только два таких способа. С одной стороны, это просто помощь Украине, а с другой стороны, это, собственно говоря, влияние на Россию. Никто не собирается влиять на Россию военным способом, так как европейские государства этого не сделают и страны НАТО тоже не имеют такого намерения. В связи с этим единственным мирным путем влияния являются санкции", - сказал Дуда."Я считаю, что… предыдущие пакеты санкций не остановили Россию. Обязательно принятие очередного пакета санкций", - добавил он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789713535.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789718941.html

россия

украина

сша

польша

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владимир путин, россия, украина, сша, нато, санкции в отношении россии, польша, анджей дуда