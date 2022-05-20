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Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.05.2022
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Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций
Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 20.05.2022
Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций
Польша выступает за шестой пакет санкций, так как пять предыдущих на Россию не действуют, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:11
2022-05-20T14:11
владимир путин
россия
украина
сша
нато
санкции в отношении россии
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Польша выступает за шестой пакет санкций, так как пять предыдущих на Россию не действуют, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Варшаве."Я не имею никаких сомнений, что шестой пакет санкций должен быть принят", - заявил он, добавив, что "мы стараемся как можно более мирными способами привести к прекращению" кризиса на Украине."Если мы должны делать это мирными способами, то есть только два таких способа. С одной стороны, это просто помощь Украине, а с другой стороны, это, собственно говоря, влияние на Россию. Никто не собирается влиять на Россию военным способом, так как европейские государства этого не сделают и страны НАТО тоже не имеют такого намерения. В связи с этим единственным мирным путем влияния являются санкции", - сказал Дуда."Я считаю, что… предыдущие пакеты санкций не остановили Россию. Обязательно принятие очередного пакета санкций", - добавил он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789713535.html
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владимир путин, россия, украина, сша, нато, санкции в отношении россии, польша, анджей дуда
14:11 20.05.2022
 
Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций

Президент Польши Дуда: необходимо принять новые санкции, поскольку предыдущие неэффективны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Польша выступает за шестой пакет санкций, так как пять предыдущих на Россию не действуют, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Варшаве.
"Я не имею никаких сомнений, что шестой пакет санкций должен быть принят", - заявил он, добавив, что "мы стараемся как можно более мирными способами привести к прекращению" кризиса на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:39
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров
"Если мы должны делать это мирными способами, то есть только два таких способа. С одной стороны, это просто помощь Украине, а с другой стороны, это, собственно говоря, влияние на Россию. Никто не собирается влиять на Россию военным способом, так как европейские государства этого не сделают и страны НАТО тоже не имеют такого намерения. В связи с этим единственным мирным путем влияния являются санкции", - сказал Дуда.
"Я считаю, что… предыдущие пакеты санкций не остановили Россию. Обязательно принятие очередного пакета санкций", - добавил он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:54
ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаСШАНАТОСанкции в отношении РоссииПольшаАнджей Дуда
 
 
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