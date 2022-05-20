Дуда сообщил о необходимости принять шестой пакет антироссийских санкций
Президент Польши Дуда: необходимо принять новые санкции, поскольку предыдущие неэффективны
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Польша выступает за шестой пакет санкций, так как пять предыдущих на Россию не действуют, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Варшаве.
"Я не имею никаких сомнений, что шестой пакет санкций должен быть принят", - заявил он, добавив, что "мы стараемся как можно более мирными способами привести к прекращению" кризиса на Украине.
"Если мы должны делать это мирными способами, то есть только два таких способа. С одной стороны, это просто помощь Украине, а с другой стороны, это, собственно говоря, влияние на Россию. Никто не собирается влиять на Россию военным способом, так как европейские государства этого не сделают и страны НАТО тоже не имеют такого намерения. В связи с этим единственным мирным путем влияния являются санкции", - сказал Дуда.
"Я считаю, что… предыдущие пакеты санкций не остановили Россию. Обязательно принятие очередного пакета санкций", - добавил он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.