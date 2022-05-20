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Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций - РИА Новости, 20.05.2022
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Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций
Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций - РИА Новости, 20.05.2022
Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций
Введенные против России санкции будут действовать очень долго, десятилетия, и это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:44
2022-05-20T12:54
санкции в отношении россии
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Введенные против России санкции будут действовать очень долго, десятилетия, и это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только на свои силы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
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санкции в отношении россии, россия, в мире, дмитрий медведев
12:44 20.05.2022 (обновлено: 12:54 20.05.2022)
 
Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций

Медведев: санкции будут действовать десятилетиями, надо рассчитывать на свои силы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Введенные против России санкции будут действовать очень долго, десятилетия, и это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только на свои силы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:17
Бербок заявила о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов
 
Санкции в отношении РоссииРоссияВ миреДмитрий Медведев
 
 
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