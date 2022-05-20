https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789691903.html

Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций

Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций - РИА Новости, 20.05.2022

Медведев призвал не рассчитывать на снятие санкций

Введенные против России санкции будут действовать очень долго, десятилетия, и это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:44

2022-05-20T12:44

2022-05-20T12:54

санкции в отношении россии

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Введенные против России санкции будут действовать очень долго, десятилетия, и это даже не связано со спецоперацией на Украине, так что рассчитывать надо только на свои силы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

https://ria.ru/20220510/germaniya-1787766045.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, дмитрий медведев