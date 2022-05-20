https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789623386.html
Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма
Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма - РИА Новости, 20.05.2022
Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел отголоски нацизма в односторонних санкциях Запада. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T01:42
2022-05-20T01:42
2022-05-20T01:50
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ООН, 20 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел отголоски нацизма в односторонних санкциях Запада.По его словам, преподносилось это, как будто ограничительные меры принесут свободу народу Беларуси, "что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают"."Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово "труд". "Труд освобождает". Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли", — заявил белорусский постпред."Мы эту фразу не забудем никогда", — добавил он.Как указал Рыбаков, авторам односторонних ограничений пора серьезно задуматься над своей политикой и гибко подойти к ее корректировке. Еще не поздно принять правильное решение, подчеркнул дипломат."Мы согласны с призывом генерального секретаря ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Беларуси во всемирные рынки. Это станет важным шагом на пути обеспечения международной продовольственной безопасности", — отметил Рыбаков.Постпред пояснил, что Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений."Беларусь будет и далее делать все возможное для поддержания начатого усилиями президента Беларуси диалога для скорейшего прекращения конфликта на Украине и готова внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. А авторов санкций мы еще раз призываем прекратить применение этого разрушительного механизма", — заключил он.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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в мире, белоруссия, украина, оон, валентин рыбаков
01:42 20.05.2022 (обновлено: 01:50 20.05.2022)
Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма
Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков увидел в односторонних санкциях Запада отголоски нацизма
ООН, 20 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел отголоски нацизма в односторонних санкциях Запада.
"Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси", — сказал Рыбаков.
По его словам, преподносилось это, как будто ограничительные меры принесут свободу народу Беларуси
, "что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают".
"Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово "труд". "Труд освобождает". Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли", — заявил белорусский постпред.
"Мы эту фразу не забудем никогда", — добавил он.
Как указал Рыбаков, авторам односторонних ограничений пора серьезно задуматься над своей политикой и гибко подойти к ее корректировке. Еще не поздно принять правильное решение, подчеркнул дипломат.
"Мы согласны с призывом генерального секретаря ООН
о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Беларуси во всемирные рынки. Это станет важным шагом на пути обеспечения международной продовольственной безопасности", — отметил Рыбаков.
Постпред пояснил, что Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.
"Беларусь будет и далее делать все возможное для поддержания начатого усилиями президента Беларуси диалога для скорейшего прекращения конфликта на Украине
и готова внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. А авторов санкций мы еще раз призываем прекратить применение этого разрушительного механизма", — заключил он.