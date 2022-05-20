https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789623386.html

Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма

Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма - РИА Новости, 20.05.2022

Постпред Белоруссии при ООН увидел в санкциях Запада отголоски нацизма

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел отголоски нацизма в односторонних санкциях Запада. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T01:42

2022-05-20T01:42

2022-05-20T01:50

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ООН, 20 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков увидел отголоски нацизма в односторонних санкциях Запада.По его словам, преподносилось это, как будто ограничительные меры принесут свободу народу Беларуси, "что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают"."Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово "труд". "Труд освобождает". Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли", — заявил белорусский постпред."Мы эту фразу не забудем никогда", — добавил он.Как указал Рыбаков, авторам односторонних ограничений пора серьезно задуматься над своей политикой и гибко подойти к ее корректировке. Еще не поздно принять правильное решение, подчеркнул дипломат."Мы согласны с призывом генерального секретаря ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Беларуси во всемирные рынки. Это станет важным шагом на пути обеспечения международной продовольственной безопасности", — отметил Рыбаков.Постпред пояснил, что Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений."Беларусь будет и далее делать все возможное для поддержания начатого усилиями президента Беларуси диалога для скорейшего прекращения конфликта на Украине и готова внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. А авторов санкций мы еще раз призываем прекратить применение этого разрушительного механизма", — заключил он.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220518/nurgaliev-1789268266.html

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в мире, белоруссия, украина, оон, валентин рыбаков