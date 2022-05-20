https://ria.ru/20220520/samara-1789849967.html

Филиал Третьяковской галереи откроется в здании Фабрики-кухни в Самаре

Филиал Третьяковской галереи откроется в здании Фабрики-кухни в Самаре - РИА Новости, 20.05.2022

Филиал Третьяковской галереи откроется в здании Фабрики-кухни в Самаре

Филиал Третьяковской галереи откроется в Самаре в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:15

2022-05-20T22:15

2022-05-20T22:15

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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Филиал Третьяковской галереи откроется в Самаре в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, 20 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в стенах Фабрики-кухни в Самаре. В нем приняли участие генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко, члены попечительского совета."Работать в полном формате филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет в мае 2023 года", - говорится в сообщении.Азаров поблагодарил всех членов попечительского совета за помощь в реализации важнейшего для региона проекта в сфере культуры. "Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе, безусловно, и повышению туристической привлекательности региона, и сохранению профессиональных кадров в нашей области", - цитирует Азарова пресс-служба."Мы все рассчитываем, что первые выставки состоятся уже в мае 2023 года. При строительстве любого музея необходимо в течение нескольких месяцев отрабатывать все необходимые режимы безопасности и поддержания климата, потому что те проекты, которые мы хотим реализовывать здесь, - это проекты с большой буквы, проекты очень большого масштаба, проекты, для которых мы будем направлять в Самару лучшие работы из своего собрания, в том числе довольно большое число работ из постоянной экспозиции", - приводит слова Трегуловой пресс-служба.Она сообщила, что один из первых проектов в открывшемся филиале будет посвящен теме космоса, которая так созвучна с околомузейным пространством и Самарой в целом.После окончания совещания Азаров вместе с Трегуловой и Хинштейном осмотрели залы Фабрики-кухни и индустриальный парк "Сад Баланса". Прилегающие к зданию будущего филиала территории преобразились: там, где прежде была промышленная зона, формируется культурный кластер. По итогам реализации первого этапа проект был включен в федеральный реестр лучших практик по благоустройству и рекомендован в качестве примера для других регионов.В 2012 году с инициативой спасти объект культурного наследия федерального значения – здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова, построенное в стиле конструктивизма в 1932 году, выступили Азаров, занимавший тогда пост мэра Самары, и Хинштейн. В 2013 году было решено отреставрировать Фабрику-кухню и открыть здесь филиал федерального учреждения культуры. Старт работам был дан в августе 2019 года.

https://ria.ru/20220412/kartiny-1783051349.html

https://ria.ru/20220130/tretyakovy-1769736885.html

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коммерческая недвижимость, дмитрий азаров, зельфира трегулова, александр хинштейн, самара, самарская область, третьяковская галерея