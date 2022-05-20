https://ria.ru/20220520/rubl-1789667889.html

Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ

Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ - РИА Новости, 20.05.2022

Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ

Рубль даже после введения ограничений на движение капитала в России остается свободно плавающей валютой, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:06

2022-05-20T11:06

2022-05-20T11:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Рубль даже после введения ограничений на движение капитала в России остается свободно плавающей валютой, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов."Важно понимать, что capital controls (контроль за движением капитала - ред.) - это не инструмент денежно-кредитной политики и не инструмент управления валютным курсом. С момента перехода к режиму таргетирования инфляции в конце 2014 года, мы не таргетировали курс. Все это время он был свободно плавающим. Важно подчеркнуть, что таким же он остается и сейчас", - сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.Тремасов при этом отметил, что с введением ограничений на движение капитала изменились факторы, влияющие на курс рубля, а также их "вес". "Сейчас основной фактор - это торговый баланс, зависимость курса от торговых потоков и цен на нефть возросла", - добавил он.Одновременно валютный канал трансмиссионного механизма стал работать несколько иначе. Если раньше решение по ставке практически моментально отражалось в динамике финансовых активов и валютном курсе, то сейчас это влияние более растянуто. "Изменение ключевой ставки приводит к изменению кредитно-депозитных ставок, через них оказывается влияние на спрос, который в свою очередь влияет на импорт и уже через него - влияние на валютный курс", - пояснил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ.Тремасов отметил, что в таких условиях курс может быть более волатильным, поскольку сглаживающие механизмы, то есть бюджетное правило и финансовый счет, сейчас не работают.Рубль в пятницу продолжил уверенно расти к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. Так, доллар опускался ниже 59 рублей, евро торгуется ниже 62 рублей.

https://ria.ru/20220519/vostok-1789519032.html

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789195037.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф)