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Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ - РИА Новости, 20.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220520/rubl-1789667889.html
Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ
Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ - РИА Новости, 20.05.2022
Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ
Рубль даже после введения ограничений на движение капитала в России остается свободно плавающей валютой, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:06
2022-05-20T11:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Рубль даже после введения ограничений на движение капитала в России остается свободно плавающей валютой, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов."Важно понимать, что capital controls (контроль за движением капитала - ред.) - это не инструмент денежно-кредитной политики и не инструмент управления валютным курсом. С момента перехода к режиму таргетирования инфляции в конце 2014 года, мы не таргетировали курс. Все это время он был свободно плавающим. Важно подчеркнуть, что таким же он остается и сейчас", - сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.Тремасов при этом отметил, что с введением ограничений на движение капитала изменились факторы, влияющие на курс рубля, а также их "вес". "Сейчас основной фактор - это торговый баланс, зависимость курса от торговых потоков и цен на нефть возросла", - добавил он.Одновременно валютный канал трансмиссионного механизма стал работать несколько иначе. Если раньше решение по ставке практически моментально отражалось в динамике финансовых активов и валютном курсе, то сейчас это влияние более растянуто. "Изменение ключевой ставки приводит к изменению кредитно-депозитных ставок, через них оказывается влияние на спрос, который в свою очередь влияет на импорт и уже через него - влияние на валютный курс", - пояснил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ.Тремасов отметил, что в таких условиях курс может быть более волатильным, поскольку сглаживающие механизмы, то есть бюджетное правило и финансовый счет, сейчас не работают.Рубль в пятницу продолжил уверенно расти к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. Так, доллар опускался ниже 59 рублей, евро торгуется ниже 62 рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
11:06 20.05.2022
 
Рубль остается свободно плавающей валютой, заявили в ЦБ

Глава департамента ЦБ Тремасов заявил, что рубль остается свободно плавающей валютой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Рубль даже после введения ограничений на движение капитала в России остается свободно плавающей валютой, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Важно понимать, что capital controls (контроль за движением капитала - ред.) - это не инструмент денежно-кредитной политики и не инструмент управления валютным курсом. С момента перехода к режиму таргетирования инфляции в конце 2014 года, мы не таргетировали курс. Все это время он был свободно плавающим. Важно подчеркнуть, что таким же он остается и сейчас", - сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
Здание МГИМО в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Россия должна сориентировать экономику на Восток, считает профессор МГИМО
Тремасов при этом отметил, что с введением ограничений на движение капитала изменились факторы, влияющие на курс рубля, а также их "вес". "Сейчас основной фактор - это торговый баланс, зависимость курса от торговых потоков и цен на нефть возросла", - добавил он.
Одновременно валютный канал трансмиссионного механизма стал работать несколько иначе. Если раньше решение по ставке практически моментально отражалось в динамике финансовых активов и валютном курсе, то сейчас это влияние более растянуто. "Изменение ключевой ставки приводит к изменению кредитно-депозитных ставок, через них оказывается влияние на спрос, который в свою очередь влияет на импорт и уже через него - влияние на валютный курс", - пояснил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ.
Тремасов отметил, что в таких условиях курс может быть более волатильным, поскольку сглаживающие механизмы, то есть бюджетное правило и финансовый счет, сейчас не работают.
Рубль в пятницу продолжил уверенно расти к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. Так, доллар опускался ниже 59 рублей, евро торгуется ниже 62 рублей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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