https://ria.ru/20220520/rubl-1789617747.html
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений
После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T03:35
2022-05-20T03:35
2022-05-20T09:20
экономика
россия
открытие инвестиции
олег сыроваткин
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Он напомнил, что спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты вместе взятые. Возобновления импорта в прежнем объеме, которое могло бы подстегнуть спрос, тоже пока не происходит.Поэтому сейчас возможны лишь незначительные колебания курса. Они станут серьезнее, если будет снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если она сократится на 20-30 процентов в долларовом выражении, мы вполне можем увидеть доллар дороже 80 рублей, прогнозирует Сыроваткин.
https://ria.ru/20220513/kurs-1788364087.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, открытие инвестиции, олег сыроваткин, рубль
03:35 20.05.2022 (обновлено: 09:20 20.05.2022)
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений
Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей