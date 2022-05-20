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Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022
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Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений - РИА Новости, 20.05.2022
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений
После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T03:35
2022-05-20T09:20
экономика
россия
открытие инвестиции
олег сыроваткин
рубль
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Он напомнил, что спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты вместе взятые. Возобновления импорта в прежнем объеме, которое могло бы подстегнуть спрос, тоже пока не происходит.Поэтому сейчас возможны лишь незначительные колебания курса. Они станут серьезнее, если будет снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если она сократится на 20-30 процентов в долларовом выражении, мы вполне можем увидеть доллар дороже 80 рублей, прогнозирует Сыроваткин.
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экономика, россия, открытие инвестиции, олег сыроваткин, рубль
03:35 20.05.2022 (обновлено: 09:20 20.05.2022)
 
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
“Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль”, — добавил аналитик.
Он напомнил, что спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты вместе взятые. Возобновления импорта в прежнем объеме, которое могло бы подстегнуть спрос, тоже пока не происходит.
Поэтому сейчас возможны лишь незначительные колебания курса. Они станут серьезнее, если будет снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если она сократится на 20-30 процентов в долларовом выражении, мы вполне можем увидеть доллар дороже 80 рублей, прогнозирует Сыроваткин.
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