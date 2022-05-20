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В московских храмах РПЦ объявили сбор продуктов для беженцев - РИА Новости, 20.05.2022
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В московских храмах РПЦ объявили сбор продуктов для беженцев
В московских храмах РПЦ объявили сбор продуктов для беженцев - РИА Новости, 20.05.2022
В московских храмах РПЦ объявили сбор продуктов для беженцев
Сбор продуктов для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР пройдет в столичных храмах и монастырях с 22 по 29 мая, сообщила Московская епархия Русской православной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:13
2022-05-20T23:13
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сбор продуктов для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР пройдет в столичных храмах и монастырях с 22 по 29 мая, сообщила Московская епархия Русской православной церкви."С 22 по 29 мая 2022 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмах и монастырях Московской епархии пройдет сбор продуктов питания для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины", - говорится в сообщении.Уточняется, что принимают только продукты надлежащего качества (не просроченные) - их доставят на склад синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.Ранее в пресс-службе отдела заявили, что в столичном штабе помощи беженцам, открытом Русской православной церковью, не хватает продуктов, ежегодно туда обращаются до 300 человек. По данным отдела, в первую очередь нужны макароны, крупы, консервы, сахар, подсолнечное масло, детское питание, а полный список необходимых продуктов можно уточнить на сайте организации.
https://ria.ru/20220517/bezhentsy-1789082953.html
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здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, русская православная церковь
23:13 20.05.2022
 
В московских храмах РПЦ объявили сбор продуктов для беженцев

РПЦ: в московских храмах объявили сбор продуктов для беженцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сбор продуктов для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР пройдет в столичных храмах и монастырях с 22 по 29 мая, сообщила Московская епархия Русской православной церкви.
"С 22 по 29 мая 2022 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмах и монастырях Московской епархии пройдет сбор продуктов питания для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что принимают только продукты надлежащего качества (не просроченные) - их доставят на склад синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Ранее в пресс-службе отдела заявили, что в столичном штабе помощи беженцам, открытом Русской православной церковью, не хватает продуктов, ежегодно туда обращаются до 300 человек. По данным отдела, в первую очередь нужны макароны, крупы, консервы, сахар, подсолнечное масло, детское питание, а полный список необходимых продуктов можно уточнить на сайте организации.
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