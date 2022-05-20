https://ria.ru/20220520/rosneft-1789719222.html

Шредер покидает совет директоров "Роснефти"

Шредер покидает совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 20.05.2022

Шредер покидает совет директоров "Роснефти"

Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", рассказали в компании. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:55

2022-05-20T13:55

2022-05-20T15:15

экономика

роснефть

герхард шредер

маттиас варниг

россия

германия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", рассказали в компании."ПАО "НК "Роснефть" информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании", — отмечается в пресс-релизе.В компании также подчеркнули, что с пониманием относится к решению Шредера и Варнига и поблагодарили их за неизменную поддержку.Совет директоров "Роснефти" состоит из 11 человек. Шредер - председатель и член совета директоров с 2017 года, а Варниг — заместитель председателя с 2014 года, стал членом совета в 2011 году. Также в феврале сообщалось об уходе из совета директоров компании главы BP Бернарда Луни.Помимо них в орган входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, экс-глава ВР Роберт Дадли, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, российский вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф.Накануне комитет бундестага по бюджету лишил экс-канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий, положенных ему как бывшему главе правительства страны. В частности, речь идет об офисных помещениях для работы его бюро.Решение принято в контексте политического давления на Шредера, которого критикуют даже его соратники по партии, из-за близких связей экс-канцлера с Россией, в частности работы на российские компании. Так, глава немецкого кабмина Олаф Шольц заявлял в марте, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоят бывший и нынешний канцлеры, рассматривает возможность его исключения.

https://ria.ru/20220519/shreder-1789366322.html

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, роснефть, герхард шредер, маттиас варниг, россия, германия