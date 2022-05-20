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На шествии в Риге задержали мужчину за демонстрацию флага России - РИА Новости, 20.05.2022
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На шествии в Риге задержали мужчину за демонстрацию флага России
На шествии в Риге задержали мужчину за демонстрацию флага России - РИА Новости, 20.05.2022
На шествии в Риге задержали мужчину за демонстрацию флага России
Полиция задержала троих человек на шествии "за освобождение от советского наследия" в Риге, один из них показывал участникам акции российский флаг с экрана... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:25
2022-05-20T20:34
в мире
янис борданс
сергей лавров
россия
рига
латвия
рижская дума
день победы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция задержала троих человек на шествии "за освобождение от советского наследия" в Риге, один из них показывал участникам акции российский флаг с экрана телефона, сообщает портал Delfi.lv.Шествие проходит в центре. Его организаторы выступают за снос советских памятников по всей стране и выдворение всех нелояльных к Латвии лиц."В время шествия в Риге сотрудники Госполиции задержали троих человек. Один пытался преградить путь участникам шествия: он лег на пути шествия колонны. Второй был задержан за мелкое хулиганство - он находился в общественном транспорте, показывал неприличные жесты и выкрикивал лозунги; третий, тоже из общественного транспорта, показывал участникам шествия флаг России на экране телефона", - говорится в сообщении.Как отмечает Delfi, на шествии были замечены политики: представитель Национального объединения Янис Иесалниекс, экс-министр экономики Янис Витенбергс и министр юстиции Янис Борданс - хотя организаторы шествия заявляли, что оно является инициативой народа и никакими политическими силами не спонсируется.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
https://ria.ru/20220520/latviya-1789805158.html
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в мире, янис борданс, сергей лавров, россия, рига, латвия, рижская дума, день победы
20:25 20.05.2022 (обновлено: 20:34 20.05.2022)
 
На шествии в Риге задержали мужчину за демонстрацию флага России

Delfi.lv: на шествии в Риге задержали мужчину за демонстрацию флага России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Латвии у здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Латвии у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль посла Латвии у здания МИД РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция задержала троих человек на шествии "за освобождение от советского наследия" в Риге, один из них показывал участникам акции российский флаг с экрана телефона, сообщает портал Delfi.lv.
Шествие проходит в центре. Его организаторы выступают за снос советских памятников по всей стране и выдворение всех нелояльных к Латвии лиц.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 18:08
В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"
"В время шествия в Риге сотрудники Госполиции задержали троих человек. Один пытался преградить путь участникам шествия: он лег на пути шествия колонны. Второй был задержан за мелкое хулиганство - он находился в общественном транспорте, показывал неприличные жесты и выкрикивал лозунги; третий, тоже из общественного транспорта, показывал участникам шествия флаг России на экране телефона", - говорится в сообщении.
Как отмечает Delfi, на шествии были замечены политики: представитель Национального объединения Янис Иесалниекс, экс-министр экономики Янис Витенбергс и министр юстиции Янис Борданс - хотя организаторы шествия заявляли, что оно является инициативой народа и никакими политическими силами не спонсируется.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Памятник освободителям в Риге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:50
В Латвии призвали проверить скандальный твит депутата о памятнике в Риге
 
В миреЯнис БордансСергей ЛавровРоссияРигаЛатвияРижская думаДень Победы
 
 
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