https://ria.ru/20220520/riga-1789834676.html

В Риге проходит шествие "за освобождение от советского наследия"

В Риге проходит шествие "за освобождение от советского наследия" - РИА Новости, 20.05.2022

В Риге проходит шествие "за освобождение от советского наследия"

В центре Риги проходит шествие "за освобождение от советского наследия", организаторы выступают за снос советских памятников по всей стране и выдворение всех... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:00

2022-05-20T20:00

2022-05-20T20:08

в мире

сергей лавров

андрей климов

латвия

день победы

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центре Риги проходит шествие "за освобождение от советского наследия", организаторы выступают за снос советских памятников по всей стране и выдворение всех нелояльных к Латвии лиц, сообщает портал Delfi.lv."В центре Риги проходит шествие "За освобождение от советского наследия". Организаторы предполагают, что в нем могут принять участие около пяти тысяч человек", - говорится в сообщении.Delfi публикует видео, на котором видно, как участники шествия проходят по пешеходным улицам в историческом центре Риги с флагами Латвии."Требования организаторов шествия уже не ограничиваются сносом памятника в парке Победы: они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан нужно лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им куда-либо баллотироваться", - сообщает Delfi.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.

https://ria.ru/20220518/pereimenovanie-1789299771.html

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в мире, сергей лавров, андрей климов, латвия, день победы