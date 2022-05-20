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Глава Минфина ФРГ не исключил использование российских резервов для Украины - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/rezervy-1789749864.html
Глава Минфина ФРГ не исключил использование российских резервов для Украины
Глава Минфина ФРГ не исключил использование российских резервов для Украины - РИА Новости, 20.05.2022
Глава Минфина ФРГ не исключил использование российских резервов для Украины
На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:29
2022-05-20T16:06
специальная военная операция на украине
германия
g7
в мире
россия
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер."Да, в связи с Украиной мы обсудили продолжение санкций, затронули вопрос о конфискации российских активов", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы. "Это опция, которую нужно дальше обсуждать - привлечение активов российских государственных акторов и использование для восстановления (Украины – ред.), но, во всяком случае, это не решено. Это опция, которую нужно продумать", - сказал министр."Эти средства (из "замороженных" на Западе госактивов РФ - ред.) могли бы быть использованы для восстановления, в духе репараций. Но мы, к сожалению, еще не в стадии, когда бы мы размышляли о репарациях, восстановлении. Мы находимся в стадии "горячей войны", когда каждый день, к сожалению, погибают люди. Приоритет - позаботиться о том, чтобы закончить это, и таким образом, чтобы Украина не проиграла, а Путин не выиграл бы", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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германия, g7, в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, кристиан линднер
15:29 20.05.2022 (обновлено: 16:06 20.05.2022)
 
Глава Минфина ФРГ не исключил использование российских резервов для Украины

Глава Минфина ФРГ Линднер назвал использование российских резервов для Украины обсуждаемым

© AP Photo / Michael SohnМинистр финансов Германии Кристиан Линднер
Министр финансов Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. На встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер.
"Да, в связи с Украиной мы обсудили продолжение санкций, затронули вопрос о конфискации российских активов", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы. "Это опция, которую нужно дальше обсуждать - привлечение активов российских государственных акторов и использование для восстановления (Украины – ред.), но, во всяком случае, это не решено. Это опция, которую нужно продумать", - сказал министр.
"Эти средства (из "замороженных" на Западе госактивов РФ - ред.) могли бы быть использованы для восстановления, в духе репараций. Но мы, к сожалению, еще не в стадии, когда бы мы размышляли о репарациях, восстановлении. Мы находимся в стадии "горячей войны", когда каждый день, к сожалению, погибают люди. Приоритет - позаботиться о том, чтобы закончить это, и таким образом, чтобы Украина не проиграла, а Путин не выиграл бы", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияG7В миреРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНРКристиан Линднер
 
 
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