https://ria.ru/20220520/reserved-1789697995.html

В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp

В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp - РИА Новости, 20.05.2022

В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp

Магазины, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), начали вновь открываться в России, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:00

2022-05-20T13:00

2022-05-20T16:54

экономика

россия

москва

польша

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Магазины, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), начали вновь открываться в России, передает корреспондент РИА Новости.Так, в Москве в торговом центре "Авиапарк" в пятницу заработали магазины Reserved и Cropp — очередей в них нет, а цены остались как и до закрытия. При этом Mohito оказался еще недоступен для посетителей. Также в СМИ появилась информация о том, что у некоторых магазинов уже меняют вывески: Reserved получит название Re, Mohito — M, Sinsay — "Син".В четверг ретейлер одежды LPP сообщил, что продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих польской фирме, но сможет продать все товары, имеющиеся у российской компании.Таким образом, следствием продажи станет прекращение деятельности группы LPP на территории России после 20 лет присутствия на этом рынке, заключили в компании.Ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в страну, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, москва, польша