https://ria.ru/20220520/reserved-1789697995.html
В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp
В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp - РИА Новости, 20.05.2022
В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp
Магазины, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), начали вновь открываться в России, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:00
2022-05-20T13:00
2022-05-20T16:54
экономика
россия
москва
польша
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Магазины, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), начали вновь открываться в России, передает корреспондент РИА Новости.Так, в Москве в торговом центре "Авиапарк" в пятницу заработали магазины Reserved и Cropp — очередей в них нет, а цены остались как и до закрытия. При этом Mohito оказался еще недоступен для посетителей. Также в СМИ появилась информация о том, что у некоторых магазинов уже меняют вывески: Reserved получит название Re, Mohito — M, Sinsay — "Син".В четверг ретейлер одежды LPP сообщил, что продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих польской фирме, но сможет продать все товары, имеющиеся у российской компании.Таким образом, следствием продажи станет прекращение деятельности группы LPP на территории России после 20 лет присутствия на этом рынке, заключили в компании.Ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в страну, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, москва, польша
13:00 20.05.2022 (обновлено: 16:54 20.05.2022)
В России вновь открылись магазины Reserved и Cropp
Магазины Reserved и Cropp, принадлежавшие польскому LPP, вновь открылись в России
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Магазины, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), начали вновь открываться в России, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в Москве
в торговом центре "Авиапарк" в пятницу заработали магазины Reserved и Cropp — очередей в них нет, а цены остались как и до закрытия. При этом Mohito оказался еще недоступен для посетителей. Также в СМИ появилась информация о том, что у некоторых магазинов уже меняют вывески: Reserved получит название Re, Mohito — M, Sinsay — "Син".
В четверг ретейлер одежды LPP сообщил, что продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России
. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих польской фирме, но сможет продать все товары, имеющиеся у российской компании.
Таким образом, следствием продажи станет прекращение деятельности группы LPP на территории России после 20 лет присутствия на этом рынке, заключили в компании.
Ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в страну, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.