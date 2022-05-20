Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/realnost-1789626916.html
Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины
Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины - РИА Новости, 20.05.2022
Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины
Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:43
2022-05-20T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик отметил, что на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию в бывшей советской республике путем предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. При этом сенатор указал, что именно этот вариант и предлагала Россия на протяжении всех последних лет, но США и их союзники выступали категорически против такого решения.Как напомнил сенатор, теперь на положение дел влияют введенные против России санкции, курс Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также фактические изменения государственного устройства Украины.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, алексей пушков
02:43 20.05.2022
 
Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины

Сенатор Пушков: Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил, что на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию в бывшей советской республике путем предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. При этом сенатор указал, что именно этот вариант и предлагала Россия на протяжении всех последних лет, но США и их союзники выступали категорически против такого решения.
"Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушел. Ситуация уже кардинально переменилась", — написал Пушков.
Как напомнил сенатор, теперь на положение дел влияют введенные против России санкции, курс Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также фактические изменения государственного устройства Украины.
"В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. <…> А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия", — заключил Пушков.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
02:09
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала