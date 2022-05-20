Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины
Сенатор Пушков: Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил, что на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию в бывшей советской республике путем предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. При этом сенатор указал, что именно этот вариант и предлагала Россия на протяжении всех последних лет, но США и их союзники выступали категорически против такого решения.
"Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушел. Ситуация уже кардинально переменилась", — написал Пушков.
Как напомнил сенатор, теперь на положение дел влияют введенные против России санкции, курс Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также фактические изменения государственного устройства Украины.
"В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. <…> А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия", — заключил Пушков.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.