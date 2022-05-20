https://ria.ru/20220520/realnost-1789626916.html

Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины

Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины - РИА Новости, 20.05.2022

Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться в вопросе Украины

Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:43

2022-05-20T02:43

2022-05-20T02:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик отметил, что на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию в бывшей советской республике путем предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. При этом сенатор указал, что именно этот вариант и предлагала Россия на протяжении всех последних лет, но США и их союзники выступали категорически против такого решения.Как напомнил сенатор, теперь на положение дел влияют введенные против России санкции, курс Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также фактические изменения государственного устройства Украины.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html

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в мире, украина, россия, сша, алексей пушков