https://ria.ru/20220520/radar-1789660971.html

"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами

"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами - РИА Новости, 20.05.2022

"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал портативную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:35

2022-05-20T10:35

2022-05-20T10:35

безопасность

ростех

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал портативную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе "Ростеха"."Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства", - сообщили в госкоропрации.Разработана станция на Рыбинском заводе приборостроения. Станция обнаруживает даже малозаметные коптеры в режиме зависания по вращению винтов. РЛС также можно использовать для обнаружения объектов на земле. Например, автомобиль радар видит на расстоянии более 10 км."Основная задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания", – сказал заявил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.Новая разработка дополнит линейку средств борьбы с беспилотниками, разработанную предприятиями "Ростеха". Среди них – многофункциональный мобильный комплекс "Рать" с системой лазерного уничтожения, комплекс противодействия гражданским дронам "Атака-DBS" и электромагнитные ружья.

https://ria.ru/20220518/dvigatel-1789235741.html

https://ria.ru/20220506/bespilotniki-1787126091.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, ростех