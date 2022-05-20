https://ria.ru/20220520/radar-1789660971.html
"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами
"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами - РИА Новости, 20.05.2022
"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал портативную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:35
2022-05-20T10:35
2022-05-20T10:35
безопасность
ростех
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал портативную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе "Ростеха"."Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства", - сообщили в госкоропрации.Разработана станция на Рыбинском заводе приборостроения. Станция обнаруживает даже малозаметные коптеры в режиме зависания по вращению винтов. РЛС также можно использовать для обнаружения объектов на земле. Например, автомобиль радар видит на расстоянии более 10 км."Основная задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания", – сказал заявил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.Новая разработка дополнит линейку средств борьбы с беспилотниками, разработанную предприятиями "Ростеха". Среди них – многофункциональный мобильный комплекс "Рать" с системой лазерного уничтожения, комплекс противодействия гражданским дронам "Атака-DBS" и электромагнитные ружья.
https://ria.ru/20220518/dvigatel-1789235741.html
https://ria.ru/20220506/bespilotniki-1787126091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех
"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами
"Ростех" создал портативную многофункциональную РЛС для борьбы с низко летящими дронами
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал портативную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры, сообщили
в пресс-службе "Ростеха".
"Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства", - сообщили в госкоропрации.
Разработана станция на Рыбинском заводе приборостроения. Станция обнаруживает даже малозаметные коптеры в режиме зависания по вращению винтов. РЛС также можно использовать для обнаружения объектов на земле. Например, автомобиль радар видит на расстоянии более 10 км.
"Основная задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания", – сказал заявил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.
Новая разработка дополнит линейку средств борьбы с беспилотниками, разработанную предприятиями "Ростеха
". Среди них – многофункциональный мобильный комплекс "Рать" с системой лазерного уничтожения, комплекс противодействия гражданским дронам "Атака-DBS" и электромагнитные ружья.