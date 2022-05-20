https://ria.ru/20220520/rabota-1789769005.html

В России снизилось число работников, находящихся в простое

В России снизилось число работников, находящихся в простое - РИА Новости, 20.05.2022

В России снизилось число работников, находящихся в простое

Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:29

2022-05-20T16:29

2022-05-20T16:29

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.Она подчеркнула, что, несмотря на это, надо продолжить тщательный анализ ситуации, которая складывается на рынке, чтобы своевременно принимать профилактические меры.Вице-премьер также напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Власти будут осуществлять мониторинг этой меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала, наряду с другими мерами, добавила Голикова.

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россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, татьяна голикова