https://ria.ru/20220520/rabota-1789769005.html
В России снизилось число работников, находящихся в простое
В России снизилось число работников, находящихся в простое - РИА Новости, 20.05.2022
В России снизилось число работников, находящихся в простое
Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:29
2022-05-20T16:29
2022-05-20T16:29
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.Она подчеркнула, что, несмотря на это, надо продолжить тщательный анализ ситуации, которая складывается на рынке, чтобы своевременно принимать профилактические меры.Вице-премьер также напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Власти будут осуществлять мониторинг этой меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала, наряду с другими мерами, добавила Голикова.
https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
В России снизилось число работников, находящихся в простое
Голикова заявила, что в России снизилось число работников, находящихся в простое
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Также мы отмечаем снижение числа работников, находящихся в простое, с 148,9 тысячи до 136,1 тысячи и работников на неполной занятости – со 131 тысячи до 122,5 тысячи человек", - сказала Голикова.
Она подчеркнула, что, несмотря на это, надо продолжить тщательный анализ ситуации, которая складывается на рынке, чтобы своевременно принимать профилактические меры.
Вице-премьер также напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Власти будут осуществлять мониторинг этой меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала, наряду с другими мерами, добавила Голикова.