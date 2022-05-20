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В России снизилось число работников, находящихся в простое - РИА Новости, 20.05.2022
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В России снизилось число работников, находящихся в простое
В России снизилось число работников, находящихся в простое - РИА Новости, 20.05.2022
В России снизилось число работников, находящихся в простое
Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:29
2022-05-20T16:29
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.Она подчеркнула, что, несмотря на это, надо продолжить тщательный анализ ситуации, которая складывается на рынке, чтобы своевременно принимать профилактические меры.Вице-премьер также напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Власти будут осуществлять мониторинг этой меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала, наряду с другими мерами, добавила Голикова.
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общество, россия, татьяна голикова
16:29 20.05.2022
 
В России снизилось число работников, находящихся в простое

Голикова заявила, что в России снизилось число работников, находящихся в простое

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполной занятости, сократилось в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Также мы отмечаем снижение числа работников, находящихся в простое, с 148,9 тысячи до 136,1 тысячи и работников на неполной занятости – со 131 тысячи до 122,5 тысячи человек", - сказала Голикова.
Она подчеркнула, что, несмотря на это, надо продолжить тщательный анализ ситуации, которая складывается на рынке, чтобы своевременно принимать профилактические меры.
Вице-премьер также напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Власти будут осуществлять мониторинг этой меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала, наряду с другими мерами, добавила Голикова.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:36
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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