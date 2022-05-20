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Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/pvo-1789705846.html
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 20.05.2022
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:18
2022-05-20T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области", - рассказал генерал.Он добавил, что в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
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украина
харьковская область
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в мире, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, харьковская область, херсонская область
13:18 20.05.2022 (обновлено: 13:19 20.05.2022)
 
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников

Российские ПВО сбили десять украинских беспилотников и перехватили 17 снарядов "Смерч"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области", - рассказал генерал.
Он добавил, что в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы РФХарьковская областьХерсонская область
 
 
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