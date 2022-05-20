https://ria.ru/20220520/pvo-1789705846.html

Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников

Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 20.05.2022

Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:18

2022-05-20T13:18

2022-05-20T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

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министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области", - рассказал генерал.Он добавил, что в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789703336.html

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Екатерина Зайцева

в мире, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, харьковская область, херсонская область