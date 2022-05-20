https://ria.ru/20220520/pvo-1789705846.html
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 20.05.2022
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:18
2022-05-20T13:18
2022-05-20T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области", - рассказал генерал.Он добавил, что в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789703336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, харьковская область, херсонская область
13:18 20.05.2022 (обновлено: 13:19 20.05.2022)
Российские силы ПВО сбили десять украинских беспилотников
Российские ПВО сбили десять украинских беспилотников и перехватили 17 снарядов "Смерч"