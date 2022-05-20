https://ria.ru/20220520/putin-1789828001.html
Путин предложил увеличить поставки газа в Калининградскую область
Путин предложил увеличить поставки газа в Калининградскую область - РИА Новости, 20.05.2022
Путин предложил увеличить поставки газа в Калининградскую область
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличивать поставки сжиженного природного газа в Калининградскую область, во время встречи с губернатором региона Антоном РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:31
2022-05-20T19:31
2022-05-20T20:02
экономика
литва
газпром
цены на нефть
владимир путин
антон алиханов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличивать поставки сжиженного природного газа в Калининградскую область, во время встречи с губернатором региона Антоном Алихановым глава государства пообещал, что обсудит с руководством "Газпрома" эту тему.Во время доклада Алиханов сообщил Путину, что в 2021 году в регионе сократились объемы строительства из-за того, что в субъекте была прекращена выдача технических условий на подключение к газу. Алиханов попросил дать поручение увеличить поставки газа по трубопроводу, проходящему через Литву, с 2,5 миллиарда кубов газа в год до 3,1 миллиарда."И это можно сделать – то, что вы предложили. Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа, там же вся инфраструктура для этого создана. Я с "Газпромом" обязательно поговорю на этот счет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220520/gaz-1789816162.html
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экономика, литва, газпром, цены на нефть, владимир путин, антон алиханов
19:31 20.05.2022 (обновлено: 20:02 20.05.2022)
Путин предложил увеличить поставки газа в Калининградскую область
Владимир Путин предложил увеличить поставки газа в Калининградскую область