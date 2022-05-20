https://ria.ru/20220520/putin-1789820268.html
Путин поддержал участие губернатора Свердловской области в выборах
Путин поддержал участие губернатора Свердловской области в выборах - РИА Новости, 20.05.2022
Путин поддержал участие губернатора Свердловской области в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал участие действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в предстоящих в выборах в сентябре. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:04
2022-05-20T19:04
2022-05-20T19:56
политика
свердловская область
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал участие действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в предстоящих в выборах в сентябре.В пятницу Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области."В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше", - обратился Куйвашев к Путину."Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе", - отметил Путин.Куйвашев занимает пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года. В этом году очередной срок его полномочий истекает. Выборы губернатора региона должны пройти в сентябре.
https://ria.ru/20220520/kompensatsiya-1789815974.html
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политика, свердловская область
19:04 20.05.2022 (обновлено: 19:56 20.05.2022)
Путин поддержал участие губернатора Свердловской области в выборах
Путин поддержал участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в выборах
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал участие действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в предстоящих в выборах в сентябре.
В пятницу Путин провел
рабочую встречу с губернатором Свердловской области
.
"В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше", - обратился Куйвашев к Путину.
"Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе", - отметил Путин.
Куйвашев занимает пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года. В этом году очередной срок его полномочий истекает. Выборы губернатора региона должны пройти в сентябре.