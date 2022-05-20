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Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в его докладе - РИА Новости, 21.05.2022
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Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в его докладе
Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в его докладе - РИА Новости, 21.05.2022
Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в его докладе
Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылки на специальную военную операцию на Украине,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-20T18:54
2022-05-21T02:34
калининградская область
украина
донбасс
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылки на специальную военную операцию на Украине, когда глава субъекта во время доклада объяснял причины спада объемов строительства в регионе.Во время встречи по видеосвязи Путин попросил Алиханова объяснить, чем в 2021 году было вызвано сокращение строительного сектора в Калининградской области. В числе причин Алиханов назвал то, что после начала спецоперации на Украине была временно нарушена логистика поставок продукции, необходимой для строительства."На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем… Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной", — ответил Путин.Алиханов возглавляет Калининградскую область с сентября 2017 года. В конце апреля он заявил о своем намерении баллотироваться на второй губернаторский срок. Выборы пройдут в единый день голосования. Владимир Путин на встрече положительно оценил итоги работы Алиханова и пожелал главе региона продолжать в том же духе.
https://ria.ru/20220520/kompensatsiya-1789815974.html
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калининградская область, украина, донбасс
18:54 20.05.2022 (обновлено: 02:34 21.05.2022)
 
Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в его докладе

Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию на Украине в его докладе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылки на специальную военную операцию на Украине, когда глава субъекта во время доклада объяснял причины спада объемов строительства в регионе.
Во время встречи по видеосвязи Путин попросил Алиханова объяснить, чем в 2021 году было вызвано сокращение строительного сектора в Калининградской области. В числе причин Алиханов назвал то, что после начала спецоперации на Украине была временно нарушена логистика поставок продукции, необходимой для строительства.
"На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем… Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной", — ответил Путин.
Алиханов возглавляет Калининградскую область с сентября 2017 года. В конце апреля он заявил о своем намерении баллотироваться на второй губернаторский срок. Выборы пройдут в единый день голосования.
Владимир Путин на встрече положительно оценил итоги работы Алиханова и пожелал главе региона продолжать в том же духе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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