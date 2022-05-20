https://ria.ru/20220520/putin-1789760350.html
Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ
Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ - РИА Новости, 20.05.2022
Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:03
2022-05-20T16:03
2022-05-20T16:19
политика
владимир путин
кибербезопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники.Президент отметил, что очевидный путь к реализации этой задачи – переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты. Он напомнил, что в соответствии с принятыми решениями с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено."Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу – мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время", - сказал Путин.
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политика, владимир путин, кибербезопасность
16:03 20.05.2022 (обновлено: 16:19 20.05.2022)
Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ
Путин: необходимо снизить риски при использовании зарубежных программ и техники
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники.
"Третья ключевая задача – это кардинальное снижение рисков, связанных с использованием зарубежных программ, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Вновь подчеркну, процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, а мы их запустили несколько лет назад, должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне", - сказал он на заседании Совета безопасности.
Президент отметил, что очевидный путь к реализации этой задачи – переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты. Он напомнил, что в соответствии с принятыми решениями с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено.
"Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу – мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время", - сказал Путин.