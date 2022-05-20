https://ria.ru/20220520/putin-1789760350.html

Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ

Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ - РИА Новости, 20.05.2022

Путин предложил снижать риски при использовании зарубежных программ

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:03

2022-05-20T16:03

2022-05-20T16:19

политика

владимир путин

кибербезопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники.Президент отметил, что очевидный путь к реализации этой задачи – переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты. Он напомнил, что в соответствии с принятыми решениями с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено."Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу – мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220520/putin-1789764885.html

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политика, владимир путин, кибербезопасность