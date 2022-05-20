https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html
Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки
Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки - РИА Новости, 20.05.2022
Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки
Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:56
2022-05-20T15:56
2022-05-20T16:21
политика
владимир путин
кибербезопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.Президент РФ Владимир Путин также отметил, что в ходе кибератак на российские ресурсы предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ и финансовые учреждения, значительно чаще стали фиксироваться попытки проникновения в корпоративные ресурсы компаний."Значительно чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний. В большинстве случаев используется следующая тактика атак: Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками – фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220520/programmy-1789763812.html
https://ria.ru/20220520/kiberataki-1789755764.html
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политика, владимир путин, кибербезопасность
15:56 20.05.2022 (обновлено: 16:21 20.05.2022)
Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки
Путин: кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути это действия государственных структур", - сказал он на заседании Совета безопасности.
Путин отметил, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.
Президент РФ Владимир Путин также отметил, что в ходе кибератак на российские ресурсы предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ и финансовые учреждения, значительно чаще стали фиксироваться попытки проникновения в корпоративные ресурсы компаний.
"Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ в пятницу.
"Значительно чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний. В большинстве случаев используется следующая тактика атак: Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками – фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии", - добавил Путин.