https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html

Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки

Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки - РИА Новости, 20.05.2022

Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки

Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:56

2022-05-20T15:56

2022-05-20T16:21

политика

владимир путин

кибербезопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кибератаки против России наносятся из разных стран, они четко скоординированы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.Президент РФ Владимир Путин также отметил, что в ходе кибератак на российские ресурсы предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ и финансовые учреждения, значительно чаще стали фиксироваться попытки проникновения в корпоративные ресурсы компаний."Значительно чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний. В большинстве случаев используется следующая тактика атак: Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками – фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220520/programmy-1789763812.html

https://ria.ru/20220520/kiberataki-1789755764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, кибербезопасность