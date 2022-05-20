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Путин поручил оценить санкции ВТО по ограничению торговли с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
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Путин поручил оценить санкции ВТО по ограничению торговли с Россией
Путин поручил оценить санкции ВТО по ограничению торговли с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
Путин поручил оценить санкции ВТО по ограничению торговли с Россией
Президент Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с Россией... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:20
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экономика
россия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер.Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса, перечень опубликован на сайте Кремля.Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в ВТО.Срок исполнения поручения — 1 июня текущего года.
https://ria.ru/20220520/mishustin-1789742448.html
https://ria.ru/20220520/fuan-1789638904.html
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экономика, россия, всемирная торговая организация (вто)
15:20 20.05.2022 (обновлено: 18:40 20.05.2022)
 
Путин поручил оценить санкции ВТО по ограничению торговли с Россией

Путин поручил оценить меры ВТО по ограничению торговли с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Путин на пленарном заседании "Открывая Дальний Восток"
Президент Путин на пленарном заседании Открывая Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Путин на пленарном заседании "Открывая Дальний Восток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса, перечень опубликован на сайте Кремля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 15:05
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ
Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в ВТО.
Срок исполнения поручения — 1 июня текущего года.
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Вчера, 07:00
Власти китайского города Фуюань хотят нарастить торговлю с Россией
 
ЭкономикаРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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