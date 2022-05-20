https://ria.ru/20220520/putin-1789700275.html
Путин встретится с губернаторами Калининградской и Свердловской областей
Путин встретится с губернаторами Калининградской и Свердловской областей - РИА Новости, 20.05.2022
Путин встретится с губернаторами Калининградской и Свердловской областей
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и свердловским губернатором Евгением... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:05
2022-05-20T13:05
2022-05-20T13:05
политика
свердловская область
калининградская область
владимир путин
дмитрий песков
антон алиханов
евгений куйвашев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланированы несколько рабочих встреч. Среди них также будут и продолжение работы с главами регионов. На приеме у президента сегодня будет губернатор Калининградской области Алиханов и губернатор Свердловской области Куйвашев", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220519/putin-1789492164.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, свердловская область, калининградская область, владимир путин, дмитрий песков, антон алиханов, евгений куйвашев
Путин встретится с губернаторами Калининградской и Свердловской областей
Президент Путин встретится с губернаторами Калининградской и Свердловской областей