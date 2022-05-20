https://ria.ru/20220520/putin-1789669777.html
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 20.05.2022
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:15
2022-05-20T11:15
2022-05-20T11:15
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 76% респондентов заявили о доверии президенту, 15% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 9% затруднились ответить.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 12% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.Опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. -0-
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общество, фомнибус, владимир путин
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
ФОМ: 76 процентов россиян заявили о доверии президенту Путину