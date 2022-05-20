https://ria.ru/20220520/putin-1789669777.html

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 20.05.2022

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:15

2022-05-20T11:15

2022-05-20T11:15

общество

фомнибус

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789019513_0:268:2712:1794_1920x0_80_0_0_98b532c6ecb54b1148283e9d60c707a6.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 76% респондентов заявили о доверии президенту, 15% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 9% затруднились ответить.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 12% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.Опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. -0-

https://ria.ru/20220519/putin-1789448634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, фомнибус, владимир путин