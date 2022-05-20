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Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей - РИА Новости, 20.05.2022
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Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей
Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:25
2022-05-20T14:28
общество
россия
психика
здоровье
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт.Шпорт отметила, что в России существуют пять групп диспансерного наблюдения. Отдельно выделена группа активного диспансерного наблюдения. Туда входят две группы пациентов - страдающие тяжелыми психическими расстройствами, склонные к общественно опасным действиям, а также те, кто уже совершил правонарушения.
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общество, россия, психика, здоровье
14:25 20.05.2022 (обновлено: 14:28 20.05.2022)
 
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей

Шпорт: психическими расстройствами в России страдают около 3,9 миллиона человек

© Depositphotos / WiskyЧеловек, страдающий психическим расстройством
Человек, страдающий психическим расстройством - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Depositphotos / Wisky
Человек, страдающий психическим расстройством. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт.
"На сегодняшний день у нас количество лиц, которые находятся на диспансерном наблюдении составляет 1 миллион 410 тысяч 61 человек. Общее количество лиц, страдающих психическими расстройствами, это порядка 3 миллионов 870 тысяч человек", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Шпорт отметила, что в России существуют пять групп диспансерного наблюдения. Отдельно выделена группа активного диспансерного наблюдения. Туда входят две группы пациентов - страдающие тяжелыми психическими расстройствами, склонные к общественно опасным действиям, а также те, кто уже совершил правонарушения.
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