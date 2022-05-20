https://ria.ru/20220520/psikhika-1789729191.html
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей
Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:25
2022-05-20T14:25
2022-05-20T14:28
общество
россия
психика
здоровье
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт.Шпорт отметила, что в России существуют пять групп диспансерного наблюдения. Отдельно выделена группа активного диспансерного наблюдения. Туда входят две группы пациентов - страдающие тяжелыми психическими расстройствами, склонные к общественно опасным действиям, а также те, кто уже совершил правонарушения.
https://ria.ru/20220420/posledstviya-1784432217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, психика, здоровье
14:25 20.05.2022 (обновлено: 14:28 20.05.2022)
Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей
Шпорт: психическими расстройствами в России страдают около 3,9 миллиона человек