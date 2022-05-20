https://ria.ru/20220520/psikhika-1789729191.html

Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей

Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей - РИА Новости, 20.05.2022

Эксперт: расстройствами психики в России страдают около 3,9 миллиона людей

Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:25

2022-05-20T14:25

2022-05-20T14:28

общество

россия

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здоровье

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Психическими расстройствами в РФ страдают порядка 3,9 миллиона человек, считает гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт.Шпорт отметила, что в России существуют пять групп диспансерного наблюдения. Отдельно выделена группа активного диспансерного наблюдения. Туда входят две группы пациентов - страдающие тяжелыми психическими расстройствами, склонные к общественно опасным действиям, а также те, кто уже совершил правонарушения.

https://ria.ru/20220420/posledstviya-1784432217.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, психика, здоровье