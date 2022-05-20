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Россия может отгрузить 33,3 миллиона тонн пшеницы за сезон, пишут аналитики - РИА Новости, 20.05.2022
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Россия может отгрузить 33,3 миллиона тонн пшеницы за сезон, пишут аналитики
Россия может отгрузить 33,3 миллиона тонн пшеницы за сезон, пишут аналитики - РИА Новости, 20.05.2022
Россия может отгрузить 33,3 миллиона тонн пшеницы за сезон, пишут аналитики
РФ в течение двух месяцев, оставшихся до конца 2021-2022 сельхозгода (с 1 июля по 31 июня) может экспортировать 2,3 миллиона тонн пшеницы, а за весь сезон -... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:04
2022-05-20T21:04
экономика
россия
пшеница
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ в течение двух месяцев, оставшихся до конца 2021-2022 сельхозгода (с 1 июля по 31 июня) может экспортировать 2,3 миллиона тонн пшеницы, а за весь сезон - 33,3 миллиона тонн, снова сохранив лидерство, говорится в аналитических материалах железнодорожного оператора "Русагротранс"."Прогноз экспорта пшеницы из РФ в мае увеличен с 0,9 миллиона тонн до 1 миллиона тонн. В июне на фоне высоких цен он может возрасти до 1,3 миллиона тонн, что в два раза ниже прошлого года, когда он резко возрос из-за перехода с плоской пошлины в 50 евро за тонну на механизм плавающей пошлины и её снижения", - говорится в материалах оператора, которые приводит журнал поле.рф.Таким образом, экспорт пшеницы за весь сезон (с учетом муки) может составить 33,3 миллиона тонн, пишут эксперты, отдавая РФ первое место среди экспортеров и указывая на отрыв в 2,8 миллиона тонн от основного конкурента – Евросоюза. Доля РФ на мировом рынке пшеницы в текущем сезоне может составить 16,5% - это ниже 20% в рекордном по урожаю 2020-2021 сельхозгоду. Но в следующем, сезоне 2022-2023, учитывая экспортный потенциал пшеницы и муки, доля может вернуться к прежним значениям, полагают эксперты.В материалах говорится, что за последнюю неделю индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) с поставкой в мае–июне продолжили рост: прибавив за неделю 25 долларов, они достигли 410–415 долларов за тонну (условия поставки - FOB).В других странах-экспортерах цены активно росли после введения ограничений на экспорт индийской пшеницы, а также новостей об ухудшении состояния озимой пшеницы в США и сохраняющегося отставания в севе яровой: например, средняя цена на французскую пшеницу (11,5%) выросла на 23 доллара, до 453 долларов за тонну, на американскую SRW – на 11 долларов, до 487 долларов за тонну, на аргентинскую – на 15 долларов, до 470 долларов за тонну."Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса поле.рф входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.
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экономика, россия, пшеница
21:04 20.05.2022
 
Россия может отгрузить 33,3 миллиона тонн пшеницы за сезон, пишут аналитики

Аналитики "Русагротранса": Россия может отгрузить 33,3 миллиона тонн пшеницы за сезон

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ в течение двух месяцев, оставшихся до конца 2021-2022 сельхозгода (с 1 июля по 31 июня) может экспортировать 2,3 миллиона тонн пшеницы, а за весь сезон - 33,3 миллиона тонн, снова сохранив лидерство, говорится в аналитических материалах железнодорожного оператора "Русагротранс".
"Прогноз экспорта пшеницы из РФ в мае увеличен с 0,9 миллиона тонн до 1 миллиона тонн. В июне на фоне высоких цен он может возрасти до 1,3 миллиона тонн, что в два раза ниже прошлого года, когда он резко возрос из-за перехода с плоской пошлины в 50 евро за тонну на механизм плавающей пошлины и её снижения", - говорится в материалах оператора, которые приводит журнал поле.рф.
Помощник президента России Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Таким образом, экспорт пшеницы за весь сезон (с учетом муки) может составить 33,3 миллиона тонн, пишут эксперты, отдавая РФ первое место среди экспортеров и указывая на отрыв в 2,8 миллиона тонн от основного конкурента – Евросоюза. Доля РФ на мировом рынке пшеницы в текущем сезоне может составить 16,5% - это ниже 20% в рекордном по урожаю 2020-2021 сельхозгоду. Но в следующем, сезоне 2022-2023, учитывая экспортный потенциал пшеницы и муки, доля может вернуться к прежним значениям, полагают эксперты.
В материалах говорится, что за последнюю неделю индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) с поставкой в мае–июне продолжили рост: прибавив за неделю 25 долларов, они достигли 410–415 долларов за тонну (условия поставки - FOB).
В других странах-экспортерах цены активно росли после введения ограничений на экспорт индийской пшеницы, а также новостей об ухудшении состояния озимой пшеницы в США и сохраняющегося отставания в севе яровой: например, средняя цена на французскую пшеницу (11,5%) выросла на 23 доллара, до 453 долларов за тонну, на американскую SRW – на 11 долларов, до 487 долларов за тонну, на аргентинскую – на 15 долларов, до 470 долларов за тонну.
"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса поле.рф входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.
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