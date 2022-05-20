https://ria.ru/20220520/protesty-1789856357.html
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов - РИА Новости, 20.05.2022
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:09
2022-05-20T23:09
2022-05-20T23:09
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал с 18 мая серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В Кишиневе со среды прошли пикеты правительственных учреждений. В пятницу социалисты потребовали отставки министра сельского хозяйства и промышленности Виорела Герчу."Правящая партия полностью "закрылась" в своей пропаганде, власти страны сосредоточились на своей внешнеполитической повестке и просто забыли о гражданах, поэтому и начались протесты, которые будут только нарастать", - сказал Батрынча в пятницу в эфире телеканала "РТР Молдова".Он добавил, что оппозиция предлагала законодательные инициативы по снижению цен на топливо, но правящее большинство не приняло ни одного предложения."Поэтому социалисты были вынуждены начать акции протеста", - сказал лидер ПСРМ.В пятницу в Кишиневе также прошли протесты Партии коммунистов и партии "Шор", они выступали против завышенных цен на газ, электроэнергию и топливо.В начале этого года стоимость литра бензина в Молдавии составляла 1,13 доллара, сегодня он стоит уже 1,58 доллара, стоимость литра дизтоплива выросла с 95 центов до 1,43 доллара. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу заявил, что стоит ожидать повышения стоимости газа, это автоматически приведет к повышению тарифа на электроэнергию, следом вырастет стоимость продуктов и услуг.
https://ria.ru/20220518/dodon-1789353271.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, псрм, кишинев
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов
Лидер Партии социалистов Молдавии Батрынча: протесты оппозиции в стране будут нарастать
КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.
Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии
анонсировал с 18 мая серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В Кишиневе
со среды прошли пикеты правительственных учреждений. В пятницу социалисты потребовали отставки министра сельского хозяйства и промышленности Виорела Герчу.
"Правящая партия полностью "закрылась" в своей пропаганде, власти страны сосредоточились на своей внешнеполитической повестке и просто забыли о гражданах, поэтому и начались протесты, которые будут только нарастать", - сказал Батрынча в пятницу в эфире телеканала "РТР Молдова
".
Он добавил, что оппозиция предлагала законодательные инициативы по снижению цен на топливо, но правящее большинство не приняло ни одного предложения.
"Поэтому социалисты были вынуждены начать акции протеста", - сказал лидер ПСРМ
.
В пятницу в Кишиневе также прошли протесты Партии коммунистов и партии "Шор", они выступали против завышенных цен на газ, электроэнергию и топливо.
В начале этого года стоимость литра бензина в Молдавии составляла 1,13 доллара, сегодня он стоит уже 1,58 доллара, стоимость литра дизтоплива выросла с 95 центов до 1,43 доллара. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу заявил, что стоит ожидать повышения стоимости газа, это автоматически приведет к повышению тарифа на электроэнергию, следом вырастет стоимость продуктов и услуг.