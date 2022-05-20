Рейтинг@Mail.ru
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/protesty-1789856357.html
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов - РИА Новости, 20.05.2022
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:09
2022-05-20T23:09
в мире
молдавия
псрм
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал с 18 мая серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В Кишиневе со среды прошли пикеты правительственных учреждений. В пятницу социалисты потребовали отставки министра сельского хозяйства и промышленности Виорела Герчу."Правящая партия полностью "закрылась" в своей пропаганде, власти страны сосредоточились на своей внешнеполитической повестке и просто забыли о гражданах, поэтому и начались протесты, которые будут только нарастать", - сказал Батрынча в пятницу в эфире телеканала "РТР Молдова".Он добавил, что оппозиция предлагала законодательные инициативы по снижению цен на топливо, но правящее большинство не приняло ни одного предложения."Поэтому социалисты были вынуждены начать акции протеста", - сказал лидер ПСРМ.В пятницу в Кишиневе также прошли протесты Партии коммунистов и партии "Шор", они выступали против завышенных цен на газ, электроэнергию и топливо.В начале этого года стоимость литра бензина в Молдавии составляла 1,13 доллара, сегодня он стоит уже 1,58 доллара, стоимость литра дизтоплива выросла с 95 центов до 1,43 доллара. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу заявил, что стоит ожидать повышения стоимости газа, это автоматически приведет к повышению тарифа на электроэнергию, следом вырастет стоимость продуктов и услуг.
https://ria.ru/20220518/dodon-1789353271.html
https://ria.ru/20220519/konflikt-1789544125.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, псрм, кишинев
23:09 20.05.2022
 
Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов

Лидер Партии социалистов Молдавии Батрынча: протесты оппозиции в стране будут нарастать

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.
Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал с 18 мая серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В Кишиневе со среды прошли пикеты правительственных учреждений. В пятницу социалисты потребовали отставки министра сельского хозяйства и промышленности Виорела Герчу.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 22:09
Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года
"Правящая партия полностью "закрылась" в своей пропаганде, власти страны сосредоточились на своей внешнеполитической повестке и просто забыли о гражданах, поэтому и начались протесты, которые будут только нарастать", - сказал Батрынча в пятницу в эфире телеканала "РТР Молдова".
Он добавил, что оппозиция предлагала законодательные инициативы по снижению цен на топливо, но правящее большинство не приняло ни одного предложения.
"Поэтому социалисты были вынуждены начать акции протеста", - сказал лидер ПСРМ.
В пятницу в Кишиневе также прошли протесты Партии коммунистов и партии "Шор", они выступали против завышенных цен на газ, электроэнергию и топливо.
В начале этого года стоимость литра бензина в Молдавии составляла 1,13 доллара, сегодня он стоит уже 1,58 доллара, стоимость литра дизтоплива выросла с 95 центов до 1,43 доллара. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу заявил, что стоит ожидать повышения стоимости газа, это автоматически приведет к повышению тарифа на электроэнергию, следом вырастет стоимость продуктов и услуг.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 17:37
Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию
 
В миреМолдавияПСРМКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала