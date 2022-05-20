https://ria.ru/20220520/protesty-1789856357.html

Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов

Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов - РИА Новости, 20.05.2022

Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил лидер социалистов

Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:09

2022-05-20T23:09

2022-05-20T23:09

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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии будут нарастать, заявил в пятницу в вечернем телеэфире лидер Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал с 18 мая серию массовых протестов в стране. Блок призвал присоединиться остальные партии и организации, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В Кишиневе со среды прошли пикеты правительственных учреждений. В пятницу социалисты потребовали отставки министра сельского хозяйства и промышленности Виорела Герчу."Правящая партия полностью "закрылась" в своей пропаганде, власти страны сосредоточились на своей внешнеполитической повестке и просто забыли о гражданах, поэтому и начались протесты, которые будут только нарастать", - сказал Батрынча в пятницу в эфире телеканала "РТР Молдова".Он добавил, что оппозиция предлагала законодательные инициативы по снижению цен на топливо, но правящее большинство не приняло ни одного предложения."Поэтому социалисты были вынуждены начать акции протеста", - сказал лидер ПСРМ.В пятницу в Кишиневе также прошли протесты Партии коммунистов и партии "Шор", они выступали против завышенных цен на газ, электроэнергию и топливо.В начале этого года стоимость литра бензина в Молдавии составляла 1,13 доллара, сегодня он стоит уже 1,58 доллара, стоимость литра дизтоплива выросла с 95 центов до 1,43 доллара. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу заявил, что стоит ожидать повышения стоимости газа, это автоматически приведет к повышению тарифа на электроэнергию, следом вырастет стоимость продуктов и услуг.

https://ria.ru/20220518/dodon-1789353271.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, молдавия, псрм, кишинев