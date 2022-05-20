https://ria.ru/20220520/protest-1789674599.html
МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE
МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE - РИА Новости, 20.05.2022
МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE
Китай решительно выступает против запрета Канады использовать в стране продукцию китайских компаний Huawei и ZTE, Пекин примет все необходимые меры для защиты... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:35
2022-05-20T11:35
2022-05-20T11:35
в мире
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай решительно выступает против запрета Канады использовать в стране продукцию китайских компаний Huawei и ZTE, Пекин примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. По его словам, решение о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками Канады."Действия канадской стороны полностью нарушают принципы рыночной экономики и правила свободной торговли, наносят серьезный ущерб правам и законным интересам китайских предприятий", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против этого, проведет всестороннюю и серьезную оценку, а также примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".По его словам, канадская сторона ввела соответствующий запрет в отношении китайских компаний без каких-либо веских доказательств под надуманным предлогом риска для национальной безопасности.Канада стала пятой и последней страной разведывательного альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии), запретившим или ограничившим Huawei доступ к национальным сетям 5G из-за опасения шпионажа.
https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776266014.html
https://ria.ru/20220519/kitay-1789567958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франсуа-филипп шампань, канада, сша, великобритания, zte, huawei technologies, five eyes, китай
МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE
МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета использовать продукцию Huawei и ZTE
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай решительно выступает против запрета Канады использовать в стране продукцию китайских компаний Huawei и ZTE, Пекин примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань
заявил, что Канада запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei
и ZTE
. По его словам, решение о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками Канады.
"Действия канадской стороны полностью нарушают принципы рыночной экономики и правила свободной торговли, наносят серьезный ущерб правам и законным интересам китайских предприятий", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против этого, проведет всестороннюю и серьезную оценку, а также примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".
По его словам, канадская сторона ввела соответствующий запрет в отношении китайских компаний без каких-либо веских доказательств под надуманным предлогом риска для национальной безопасности.
Канада стала пятой и последней страной разведывательного альянса спецслужб Five Eyes
(объединяет разведки США
, Великобритании
, Канады, Австралии
, Новой Зеландии
), запретившим или ограничившим Huawei доступ к национальным сетям 5G из-за опасения шпионажа.