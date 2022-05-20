15:52 20.05.2022 (обновлено: 16:10 20.05.2022)
Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF
Посол США Эмануэль: ряд стран Азии не поддерживают новый экономический проект Байдена IPEF
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что ряд стран Азии не хотят поддерживать проект "Индо-Тихоокеанская экономическая структура", который собирается запустить американский президент Джо Байден, поскольку они не понимают, что этот проект будет из себя представлять.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе визита в Токио Байден примет участие в запуске новой амбициозной региональной инициативы – так называемого проекта "Индо-Тихоокеанская экономическая структура" (IPEF).
"Правительства по всему региону спрашивают "На что мы соглашаемся?"... "Мы начинаем переговоры или мы начинаем процесс, который ведет к переговорам?", - приводит агентство Блумберг слова посла, который выступил перед журналистами.
Согласно Эмануэлю, США планируют охарактеризовать этот процесс как "консультация для проведения переговоров".
По информации агентства, посол подчеркнул "символическую ценность" проекта и обещал, что подробности станут известны после его запуска.
"IPEF - это также способ заявить на экономическом фронте, что мы (США) являемся постоянной частью Тихоокеанского региона", - добавил Эмануэль.
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