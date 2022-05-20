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Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF

Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF - РИА Новости, 20.05.2022

Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что ряд стран Азии не хотят поддерживать проект "Индо-Тихоокеанская экономическая структура", который собирается... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:52

2022-05-20T15:52

2022-05-20T16:10

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сша

джо байден

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что ряд стран Азии не хотят поддерживать проект "Индо-Тихоокеанская экономическая структура", который собирается запустить американский президент Джо Байден, поскольку они не понимают, что этот проект будет из себя представлять.Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе визита в Токио Байден примет участие в запуске новой амбициозной региональной инициативы – так называемого проекта "Индо-Тихоокеанская экономическая структура" (IPEF).Согласно Эмануэлю, США планируют охарактеризовать этот процесс как "консультация для проведения переговоров".По информации агентства, посол подчеркнул "символическую ценность" проекта и обещал, что подробности станут известны после его запуска."IPEF - это также способ заявить на экономическом фронте, что мы (США) являемся постоянной частью Тихоокеанского региона", - добавил Эмануэль.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, сша, джо байден, экономика, азия