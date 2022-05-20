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Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF - РИА Новости, 20.05.2022
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Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF
Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF - РИА Новости, 20.05.2022
Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF
Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что ряд стран Азии не хотят поддерживать проект "Индо-Тихоокеанская экономическая структура", который собирается... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:52
2022-05-20T16:10
в мире
сша
джо байден
экономика
азия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что ряд стран Азии не хотят поддерживать проект "Индо-Тихоокеанская экономическая структура", который собирается запустить американский президент Джо Байден, поскольку они не понимают, что этот проект будет из себя представлять.Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе визита в Токио Байден примет участие в запуске новой амбициозной региональной инициативы – так называемого проекта "Индо-Тихоокеанская экономическая структура" (IPEF).Согласно Эмануэлю, США планируют охарактеризовать этот процесс как "консультация для проведения переговоров".По информации агентства, посол подчеркнул "символическую ценность" проекта и обещал, что подробности станут известны после его запуска."IPEF - это также способ заявить на экономическом фронте, что мы (США) являемся постоянной частью Тихоокеанского региона", - добавил Эмануэль.
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в мире, сша, джо байден, экономика, азия
15:52 20.05.2022 (обновлено: 16:10 20.05.2022)
 
Посол США: ряд стран Азии не поддерживают экономический проект Байдена IPEF

Посол США Эмануэль: ряд стран Азии не поддерживают новый экономический проект Байдена IPEF

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что ряд стран Азии не хотят поддерживать проект "Индо-Тихоокеанская экономическая структура", который собирается запустить американский президент Джо Байден, поскольку они не понимают, что этот проект будет из себя представлять.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе визита в Токио Байден примет участие в запуске новой амбициозной региональной инициативы – так называемого проекта "Индо-Тихоокеанская экономическая структура" (IPEF).
"Правительства по всему региону спрашивают "На что мы соглашаемся?"... "Мы начинаем переговоры или мы начинаем процесс, который ведет к переговорам?", - приводит агентство Блумберг слова посла, который выступил перед журналистами.
Согласно Эмануэлю, США планируют охарактеризовать этот процесс как "консультация для проведения переговоров".
По информации агентства, посол подчеркнул "символическую ценность" проекта и обещал, что подробности станут известны после его запуска.
"IPEF - это также способ заявить на экономическом фронте, что мы (США) являемся постоянной частью Тихоокеанского региона", - добавил Эмануэль.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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