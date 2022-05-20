https://ria.ru/20220520/proekt-1789725974.html

НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"

НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!" - РИА Новости, 20.05.2022

НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"

для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:24

2022-05-20T14:24

2022-05-20T14:58

россия

нтв (телеканал)

шоу "ты супер"

шоубиз

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Руководство телекомпании НТВ запускает новый сезон вокального проекта "Ты супер" для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей.В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в специализированных интернатах.Кастинг будет проходить удаленно. В дальнейшем конкурс будет проводиться в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя Телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.Заявки будут приниматься до 31.05.2022. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.

https://ria.ru/20220511/konkurs-1787171724.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), шоу "ты супер"