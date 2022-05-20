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НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!" - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220520/proekt-1789725974.html
НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"
НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!" - РИА Новости, 20.05.2022
НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"
для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:24
2022-05-20T14:58
россия
нтв (телеканал)
шоу "ты супер"
шоубиз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Руководство телекомпании НТВ запускает новый сезон вокального проекта "Ты супер" для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей.В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в специализированных интернатах.Кастинг будет проходить удаленно. В дальнейшем конкурс будет проводиться в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя Телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.Заявки будут приниматься до 31.05.2022. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.
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россия, нтв (телеканал), шоу "ты супер"
14:24 20.05.2022 (обновлено: 14:58 20.05.2022)
 

НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"

© Фото : PR НТВСъемки программы НТВ "Ты супер!"
Съемки программы НТВ Ты супер! - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Руководство телекомпании НТВ запускает новый сезон вокального проекта "Ты супер" для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей.
В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в специализированных интернатах.
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Тайны конкурса "Ты супер! 60+": кто участвует, судит, поддерживает
Кастинг будет проходить удаленно. В дальнейшем конкурс будет проводиться в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя Телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.
Заявки будут приниматься до 31.05.2022. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.
 
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