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НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"
НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!" - РИА Новости, 20.05.2022
НТВ объявил о старте нового сезона проекта "Ты супер!"
для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:24
2022-05-20T14:24
2022-05-20T14:58
россия
нтв (телеканал)
шоу "ты супер"
шоубиз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Руководство телекомпании НТВ запускает новый сезон вокального проекта "Ты супер" для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также детей из не благополучных семей.В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в специализированных интернатах.Кастинг будет проходить удаленно. В дальнейшем конкурс будет проводиться в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя Телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.Заявки будут приниматься до 31.05.2022. Ознакомиться с анкетой для участников можно по ссылке.
https://ria.ru/20220511/konkurs-1787171724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нтв (телеканал), шоу "ты супер"