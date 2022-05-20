Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье
Глава ПМР Красносельский предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в пятницу в Дубоссарах заявил об опасности планов вторжения в Приднестровье, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Приднестровье является островком стабильности, гарантии свободы и права человека на жизнь. Тем не менее, я в этом абсолютно убеждён, в случае агрессии против Приднестровья весь народ встанет на его защиту, на защиту своего дома, своей семьи, своих близких, своего государства. Экспериментировать не надо! Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
Он напомнил, что в последнее время много говорят "о политическом урегулировании приднестровского вопроса Приднестровья – о каких-то автономиях, специальном статусе".
"Я убеждён, что урегулирование возможно только в одном случае – в случае безоговорочного признания воли приднестровского народа о независимости нашей республики. И так будет. Я в этом не сомневаюсь. Это единственный путь сохранения мира на нашей земле", - подчеркнул приднестровский лидер.
Теракты произошли в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов ведут на Украину.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.