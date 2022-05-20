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Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье - РИА Новости, 20.05.2022
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Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье
Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье - РИА Новости, 20.05.2022
Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в пятницу в Дубоссарах заявил об опасности планов вторжения в Приднестровье,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:51
2022-05-20T11:51
в мире
вадим красносельский
молдавия
тирасполь
украина
следственный комитет россии (ск рф)
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в пятницу в Дубоссарах заявил об опасности планов вторжения в Приднестровье, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Приднестровье является островком стабильности, гарантии свободы и права человека на жизнь. Тем не менее, я в этом абсолютно убеждён, в случае агрессии против Приднестровья весь народ встанет на его защиту, на защиту своего дома, своей семьи, своих близких, своего государства. Экспериментировать не надо! Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно", - приводит пресс-служба слова Красносельского.Он напомнил, что в последнее время много говорят "о политическом урегулировании приднестровского вопроса Приднестровья – о каких-то автономиях, специальном статусе"."Я убеждён, что урегулирование возможно только в одном случае – в случае безоговорочного признания воли приднестровского народа о независимости нашей республики. И так будет. Я в этом не сомневаюсь. Это единственный путь сохранения мира на нашей земле", - подчеркнул приднестровский лидер.Теракты произошли в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов ведут на Украину.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220517/pridnestrove-1789085521.html
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в мире, вадим красносельский, молдавия, тирасполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), приднестровская молдавская республика
11:51 20.05.2022
 
Глава ПМР предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье

Глава ПМР Красносельский предупредил об опасности планов вторжения в Приднестровье

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в пятницу в Дубоссарах заявил об опасности планов вторжения в Приднестровье, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Приднестровье является островком стабильности, гарантии свободы и права человека на жизнь. Тем не менее, я в этом абсолютно убеждён, в случае агрессии против Приднестровья весь народ встанет на его защиту, на защиту своего дома, своей семьи, своих близких, своего государства. Экспериментировать не надо! Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
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Он напомнил, что в последнее время много говорят "о политическом урегулировании приднестровского вопроса Приднестровья – о каких-то автономиях, специальном статусе".
"Я убеждён, что урегулирование возможно только в одном случае – в случае безоговорочного признания воли приднестровского народа о независимости нашей республики. И так будет. Я в этом не сомневаюсь. Это единственный путь сохранения мира на нашей земле", - подчеркнул приднестровский лидер.
Теракты произошли в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также заявил, что следы организаторов взрывов ведут на Украину.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреВадим КрасносельскийМолдавияТираспольУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Приднестровская Молдавская Республика
 
 
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