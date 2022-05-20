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СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима

СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима - РИА Новости, 20.05.2022

СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима

Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России и изучит в рамках расследования уголовных дел информацию о новых преступлениях киевского режима, сообщается РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:08

2022-05-20T09:08

2022-05-20T09:08

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России и изучит в рамках расследования уголовных дел информацию о новых преступлениях киевского режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи Следственного комитета Российской Федерации запросят у Министерства обороны РФ и тщательно изучат в рамках расследования уголовных дел информацию о новых преступлениях киевского режима", - говорится в сообщении.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что, по показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке ДНР киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по "бучинскому" сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан.Кроме того, ВСУ продолжают использовать гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения. Так, по словам Мизинцева, в Краматорске ДНР в здании поликлиники №2 размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, вынудили покинуть медучреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.Также, по его словам, в Подольске Одесской области в областной клинической больнице оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия. Кроме того, в Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория и общеобразовательной школы-интерната №2 на улице Леси Украинки украинские военные оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и реактивные системы залпового огня.

россия

донецкая народная республика

краматорск

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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