https://ria.ru/20220520/postavki-1789839945.html
Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна
Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна - РИА Новости, 20.05.2022
Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна
Запросов Украины на проведение переговоров с Россией о поставках зерна не было, есть только обвинения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:39
2022-05-20T20:39
2022-05-20T20:39
экономика
цены на нефть
россия
украина
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запросов Украины на проведение переговоров с Россией о поставках зерна не было, есть только обвинения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Если будет нормальная заявка, если будет нормальный разговор о том, что какой-то там груз зерна нужно вывести, то есть, о чем говорить. Но пока никто так вопрос не ставил перед нами", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия-1".Полянский добавил, что Украина не сотрудничает напрямую с Россией по вопросам поставок зерна, только через западные страны продвигает обвинительные тезисы о том, что Россия должна разблокировать порты. "Но мы, по-моему, не объявляли об их блокировании", - сказал зампостпреда."Акватория этих портов заминирована самой же Украиной. Более того, в этих портах находятся корабли зарубежные с командами, Украина абсолютно игнорирует любые попытки вывести суда из портов. Мы этому не препятствуем, более того, мы к этому призываем и открываем гуманитарные коридоры каждый день", - напомнил Полянский.Он добавил, что тема украинского зерна сильно разогревается в западной прессе. "При этом за скобками остается тот факт, что не только Украина, но и Россия отдавала значительную часть продовольствия, прежде всего, для бедных стран, которые опираются на Организацию объединенных наций при закупке своего продовольствия", - подчеркнул Полянский.
https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, украина, дмитрий полянский
Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна
Полянский: Москва не получала от Киева запросов на переговоры о поставках зерна
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запросов Украины на проведение переговоров с Россией о поставках зерна не было, есть только обвинения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Если будет нормальная заявка, если будет нормальный разговор о том, что какой-то там груз зерна нужно вывести, то есть, о чем говорить. Но пока никто так вопрос не ставил перед нами", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия-1".
Полянский добавил, что Украина
не сотрудничает напрямую с Россией
по вопросам поставок зерна, только через западные страны продвигает обвинительные тезисы о том, что Россия должна разблокировать порты. "Но мы, по-моему, не объявляли об их блокировании", - сказал зампостпреда.
"Акватория этих портов заминирована самой же Украиной. Более того, в этих портах находятся корабли зарубежные с командами, Украина абсолютно игнорирует любые попытки вывести суда из портов. Мы этому не препятствуем, более того, мы к этому призываем и открываем гуманитарные коридоры каждый день", - напомнил Полянский.
Он добавил, что тема украинского зерна сильно разогревается в западной прессе. "При этом за скобками остается тот факт, что не только Украина, но и Россия отдавала значительную часть продовольствия, прежде всего, для бедных стран, которые опираются на Организацию объединенных наций при закупке своего продовольствия", - подчеркнул Полянский.