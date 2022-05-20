https://ria.ru/20220520/postavki-1789839945.html

Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна

Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна - РИА Новости, 20.05.2022

Полянский заявил об отсутствии от Киева запросов о поставках зерна

Запросов Украины на проведение переговоров с Россией о поставках зерна не было, есть только обвинения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:39

2022-05-20T20:39

2022-05-20T20:39

экономика

цены на нефть

россия

украина

дмитрий полянский

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запросов Украины на проведение переговоров с Россией о поставках зерна не было, есть только обвинения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Если будет нормальная заявка, если будет нормальный разговор о том, что какой-то там груз зерна нужно вывести, то есть, о чем говорить. Но пока никто так вопрос не ставил перед нами", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия-1".Полянский добавил, что Украина не сотрудничает напрямую с Россией по вопросам поставок зерна, только через западные страны продвигает обвинительные тезисы о том, что Россия должна разблокировать порты. "Но мы, по-моему, не объявляли об их блокировании", - сказал зампостпреда."Акватория этих портов заминирована самой же Украиной. Более того, в этих портах находятся корабли зарубежные с командами, Украина абсолютно игнорирует любые попытки вывести суда из портов. Мы этому не препятствуем, более того, мы к этому призываем и открываем гуманитарные коридоры каждый день", - напомнил Полянский.Он добавил, что тема украинского зерна сильно разогревается в западной прессе. "При этом за скобками остается тот факт, что не только Украина, но и Россия отдавала значительную часть продовольствия, прежде всего, для бедных стран, которые опираются на Организацию объединенных наций при закупке своего продовольствия", - подчеркнул Полянский.

https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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экономика, цены на нефть, россия, украина, дмитрий полянский