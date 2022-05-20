https://ria.ru/20220520/postavki-1789713434.html
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов - РИА Новости, 20.05.2022
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:39
2022-05-20T13:39
2022-05-20T18:10
в мире
россия
мали
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов."Все эти вопросы прорабатываются по линии соответствующих ведомств. И по итогам нынешнего визита мы представим соответствующие предложения в правительство РФ", - отметил он.Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена "хорошая динамика военных и военно-технических связей".
https://ria.ru/20220519/berlin-1789517799.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, мали, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:39 20.05.2022 (обновлено: 18:10 20.05.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов
Лавров обсудил с коллегой из Мали Диопом поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов