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Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов - РИА Новости, 20.05.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов - РИА Новости, 20.05.2022
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:39
2022-05-20T18:10
в мире
россия
мали
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов."Все эти вопросы прорабатываются по линии соответствующих ведомств. И по итогам нынешнего визита мы представим соответствующие предложения в правительство РФ", - отметил он.Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена "хорошая динамика военных и военно-технических связей".
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в мире, россия, мали, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:39 20.05.2022 (обновлено: 18:10 20.05.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов

Лавров обсудил с коллегой из Мали Диопом поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов.
"Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов", - сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.
"Все эти вопросы прорабатываются по линии соответствующих ведомств. И по итогам нынешнего визита мы представим соответствующие предложения в правительство РФ", - отметил он.
Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена "хорошая динамика военных и военно-технических связей".
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В миреРоссияМалиСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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