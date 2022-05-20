https://ria.ru/20220520/postavki-1789713434.html

Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов

Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов - РИА Новости, 20.05.2022

Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:39

2022-05-20T13:39

2022-05-20T18:10

в мире

россия

мали

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки Бамако зерна, удобрений и нефтепродуктов."Все эти вопросы прорабатываются по линии соответствующих ведомств. И по итогам нынешнего визита мы представим соответствующие предложения в правительство РФ", - отметил он.Министр добавил, что в ходе встречи была отмечена "хорошая динамика военных и военно-технических связей".

https://ria.ru/20220519/berlin-1789517799.html

россия

мали

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, россия, мали, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)