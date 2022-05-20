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Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/pomosch-1789854345.html
Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта
Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта - РИА Новости, 20.05.2022
Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта
Россия со 2 марта доставила на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:53
2022-05-20T22:53
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 254,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 031 гуманитарная акция", - сказал генерал.По его словам, за истекшие сутки проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 281 тонна гуманитарной помощи.Двадцатого мая, уточнил Мизинцев, проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
22:53 20.05.2022
 
Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта

Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи с начала марта

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОчередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам
Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи из России многодетным жителям Волчанска и беженцам. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 254,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 031 гуманитарная акция", - сказал генерал.
По его словам, за истекшие сутки проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 281 тонна гуманитарной помощи.
Двадцатого мая, уточнил Мизинцев, проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.
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