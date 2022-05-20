https://ria.ru/20220520/pomosch-1789854345.html

Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта

Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта - РИА Новости, 20.05.2022

Россия доставила на Украину более 21 тысячи тонн гумпомощи с начала марта

Россия со 2 марта доставила на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:53

2022-05-20T22:53

2022-05-20T22:53

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 254,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 031 гуманитарная акция", - сказал генерал.По его словам, за истекшие сутки проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 281 тонна гуманитарной помощи.Двадцатого мая, уточнил Мизинцев, проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр