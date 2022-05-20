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Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT - РИА Новости, 20.05.2022
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Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT
Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT
Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и "стыковку" платежной системы... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:06
2022-05-20T15:06
экономика
технологии
втб
swift
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и "стыковку" платежной системы "Мир" с национальными системами стран-участниц союза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
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экономика, технологии, втб, swift, михаил мишустин
15:06 20.05.2022
 
Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT

Мишустин: Россия считает приоритетом подключение банков СНГ к отечественному аналогу SWIFT

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и "стыковку" платежной системы "Мир" с национальными системами стран-участниц союза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.
"В области финансовых рынков видим в качестве приоритета подключение банков государств - участников СНГ к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также организацию межсистемной стыковки платежной системы "Мир" с национальными платежными системами, обеспечение раскрытия инфраструктуры для приема банковских карт", - сказал он.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:18
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро
 
ЭкономикаТехнологииВТБSWIFTМихаил Мишустин
 
 
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