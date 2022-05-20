https://ria.ru/20220520/podklyuchenie-1789742788.html

Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT

Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT - РИА Новости, 20.05.2022

Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT

Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и "стыковку" платежной системы... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:06

2022-05-20T15:06

2022-05-20T15:06

экономика

технологии

втб

swift

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782310513_0:0:2239:1260_1920x0_80_0_0_7fe13b2e8b58ca28738962f4801c5aab.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и "стыковку" платежной системы "Мир" с национальными системами стран-участниц союза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.

https://ria.ru/20220506/tinkoff-1787263629.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, втб, swift, михаил мишустин