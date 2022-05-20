Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT
Мишустин: Россия считает приоритетом подключение банков СНГ к отечественному аналогу SWIFT
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и "стыковку" платежной системы "Мир" с национальными системами стран-участниц союза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.
"В области финансовых рынков видим в качестве приоритета подключение банков государств - участников СНГ к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также организацию межсистемной стыковки платежной системы "Мир" с национальными платежными системами, обеспечение раскрытия инфраструктуры для приема банковских карт", - сказал он.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
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