NYT назвала победу Украины над Россией нереалистичной
New York Times назвала победу Украины над Россией с возвращением территорий нереалистичной
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Газета New York Times считает, что военная победа Украины над Россией с возвращением территорий, которые Киев потерял за восемь лет, нереалистична.
По мнению газеты, несмотря на "небрежные" планирование и действия России, она остается слишком сильной.
"В конце концов именно украинцы должны принимать трудные решения... Если конфликт приведет к настоящим переговорам, именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях, которые потребует любой компромисс", - отмечает издание.
По мнению газеты, президенту США Джо Байдену следует дать понять Владимиру Зеленскому и украинцам, что у поддержки, которую готовы предоставить США и НАТО, есть пределы.
"Теперь задача состоит в том, чтобы избавить от эйфории, прекратить колкости и сосредоточиться на определении и выполнении миссии", - констатирует издание.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент России 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.