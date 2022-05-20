https://ria.ru/20220520/plen-1789646154.html
Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке
Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке - РИА Новости, 20.05.2022
Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке
Пленные украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях содержания и качественной медицинской помощи в Донецке. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:09
2022-05-20T09:09
2022-05-20T10:46
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Пленные украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях содержания и качественной медицинской помощи в Донецке."Кормят хорошо. На обед есть и первое, и второе. Все хорошо... Уход хороший. Перематывают (перевязывают - ред.) каждое утро. Раны обрабатывают. Каждый день. Каждое утро", - сказал РИА Новости пленный, находящийся в лечебном учреждении.Другой украинский боевик, сдавшийся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также рассказал, что доволен качеством медицинской помощи и не имеет жалоб."Отношение хорошее. Медперсонал терпимо относится. Почему терпимо - сами понимаете - мы же солдаты противника. Еда хорошая. Ни на что не жалуюсь. Все окей. Кормят хорошо. Так точно. Медицинскую помощь получил. У меня ранение грудной клетки. Ранение получил в конце апреля. На "Азовстали" помощь оказывали как могли. Здесь лучше - госпитальная база всегда лучше. Жалоб нет. Все отлично", - сказал РИА Новости Евгений Кучеренко.
https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Уход хороший": украинские боевики об условиях пребывания в плену
Украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях пребывания в плену.
2022-05-20T09:09
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PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь
09:09 20.05.2022 (обновлено: 10:46 20.05.2022)
Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке
Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания и медпомощи в Донецке
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Пленные украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях содержания и качественной медицинской помощи в Донецке.
"Кормят хорошо. На обед есть и первое, и второе. Все хорошо... Уход хороший. Перематывают (перевязывают - ред.) каждое утро. Раны обрабатывают. Каждый день. Каждое утро", - сказал РИА Новости пленный, находящийся в лечебном учреждении.
Другой украинский боевик, сдавшийся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
, также рассказал, что доволен качеством медицинской помощи и не имеет жалоб.
"Отношение хорошее. Медперсонал терпимо относится. Почему терпимо - сами понимаете - мы же солдаты противника. Еда хорошая. Ни на что не жалуюсь. Все окей. Кормят хорошо. Так точно. Медицинскую помощь получил. У меня ранение грудной клетки. Ранение получил в конце апреля. На "Азовстали" помощь оказывали как могли. Здесь лучше - госпитальная база всегда лучше. Жалоб нет. Все отлично", - сказал РИА Новости Евгений Кучеренко.