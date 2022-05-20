https://ria.ru/20220520/plen-1789646154.html

Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке

Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке - РИА Новости, 20.05.2022

Пленные украинские боевики рассказали об условиях содержания в Донецке

Пленные украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях содержания и качественной медицинской помощи в Донецке. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:09

2022-05-20T09:09

2022-05-20T10:46

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Пленные украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях содержания и качественной медицинской помощи в Донецке."Кормят хорошо. На обед есть и первое, и второе. Все хорошо... Уход хороший. Перематывают (перевязывают - ред.) каждое утро. Раны обрабатывают. Каждый день. Каждое утро", - сказал РИА Новости пленный, находящийся в лечебном учреждении.Другой украинский боевик, сдавшийся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также рассказал, что доволен качеством медицинской помощи и не имеет жалоб."Отношение хорошее. Медперсонал терпимо относится. Почему терпимо - сами понимаете - мы же солдаты противника. Еда хорошая. Ни на что не жалуюсь. Все окей. Кормят хорошо. Так точно. Медицинскую помощь получил. У меня ранение грудной клетки. Ранение получил в конце апреля. На "Азовстали" помощь оказывали как могли. Здесь лучше - госпитальная база всегда лучше. Жалоб нет. Все отлично", - сказал РИА Новости Евгений Кучеренко.

https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html

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"Уход хороший": украинские боевики об условиях пребывания в плену Украинские боевики рассказали РИА Новости об условиях пребывания в плену. 2022-05-20T09:09 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь