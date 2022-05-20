https://ria.ru/20220520/platezh-1789809553.html

"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты

"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты - РИА Новости, 20.05.2022

"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты

"Газпром Экспорт" прекратит поставки топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях, заявили в российской компании. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:22

2022-05-20T18:22

2022-05-20T18:48

экономика

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газпром экспорт

gasum

газпром

финляндия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Газпром Экспорт" прекратит поставки топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях, заявили в российской компании."По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", — говорится в сообщении "Газпром экспорта".Ранее Gasum заявила, что поставки газа из России прекратятся в 7 утра в субботу.При этом в финской компании сообщили, что инициируют разбирательство в арбитражном суде по действующему контракту, и добавили, что не намерены платить за газ в рублях.В апреле "Газпром экспорт" уведомил Gasum, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не приняла это предложение. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html

https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, болгария, газпром экспорт, gasum, газпром, финляндия