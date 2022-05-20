18:22 20.05.2022 (обновлено: 18:48 20.05.2022)
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты
"Газпром Экспорт" с 21 мая прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Газпром Экспорт" прекратит поставки топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях, заявили в российской компании.
"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", — говорится в сообщении "Газпром экспорта".
При этом в финской компании сообщили, что инициируют разбирательство в арбитражном суде по действующему контракту, и добавили, что не намерены платить за газ в рублях.
В апреле "Газпром экспорт" уведомил Gasum, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не приняла это предложение. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.