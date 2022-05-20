Рейтинг@Mail.ru
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/platezh-1789809553.html
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты - РИА Новости, 20.05.2022
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты
"Газпром Экспорт" прекратит поставки топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях, заявили в российской компании. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:22
2022-05-20T18:48
экономика
россия
болгария
газпром экспорт
gasum
газпром
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073898_0:99:2984:1778_1920x0_80_0_0_308f5e75a2d022146ccd976c34ef5fbe.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Газпром Экспорт" прекратит поставки топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях, заявили в российской компании."По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", — говорится в сообщении "Газпром экспорта".Ранее Gasum заявила, что поставки газа из России прекратятся в 7 утра в субботу.При этом в финской компании сообщили, что инициируют разбирательство в арбитражном суде по действующему контракту, и добавили, что не намерены платить за газ в рублях.В апреле "Газпром экспорт" уведомил Gasum, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не приняла это предложение. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html
https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html
https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html
россия
болгария
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073898_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_cc3f42b3df3230b44781975a106bae57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, болгария, газпром экспорт, gasum, газпром, финляндия
18:22 20.05.2022 (обновлено: 18:48 20.05.2022)
 
"Газпром Экспорт" прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты

"Газпром Экспорт" с 21 мая прекращает поставки финской Gasum из-за неуплаты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Газпром Экспорт" прекратит поставки топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях, заявили в российской компании.
"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", — говорится в сообщении "Газпром экспорта".
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 22:34Специальная военная операция на Украине
Германии предсказали холодную осень без российского газа
Ранее Gasum заявила, что поставки газа из России прекратятся в 7 утра в субботу.
При этом в финской компании сообщили, что инициируют разбирательство в арбитражном суде по действующему контракту, и добавили, что не намерены платить за газ в рублях.
В апреле "Газпром экспорт" уведомил Gasum, что согласованные в договоре с ней платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не приняла это предложение. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решила передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж.
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 02:11
Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:35
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций
 
ЭкономикаРоссияБолгарияГазпром ЭкспортGasumГазпромФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала