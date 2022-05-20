Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/plan-1789734148.html
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине
Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что мирный план по Украине, который глава министерства Луиджи Ди Майо передал в ООН, потребует привлечения... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:38
2022-05-20T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
луиджи ди майо
украина
россия
оон
мид италии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789021646_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_e4d16958af59b3fc9e4228b00b465ab9.jpg
РИМ, 20 мая — РИА Новости. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что мирный план по Украине, который глава министерства Луиджи Ди Майо передал в ООН, потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН.По словам Ди Стефано, всем ясно, что разрешение кризиса на Украине "может идти только путем решительных дипломатических действий, но прежде всего скоординированных и совместных на международном уровне". "Именно на основе этого понимания министр Луиджи Ди Майо в тесном сотрудничестве с правительственным дворцом Киджи разработал "План мира", представленный в Нью-Йорке на переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", — написал Ди Стефано в соцсети.Накануне газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования по Украине из четырех пунктов.По словам Ди Стефано, для этого амбициозного проекта необходимы скоординированные усилия "под эгидой Международной группы содействия, в которой приняли бы участие различные страны и международные организации, такие как ООН и ЕС, которым будет поручено создание миротворческих и наблюдательных миссий, контрольная деятельность и многосторонняя координация помощи и поддержки восстановления через "Конференцию доноров".Проект по урегулированию, добавил замминистра, призван обеспечить территориальную целостность Украины, "но прежде всего" достичь мирного решения, в котором ЕС будет призван играть ведущую роль, "учитывая прямые и немедленные экономические и энергетические последствия кризиса для государств-членов и его географическую близость к России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789021646_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2fd9dfe464eb4a0e054f837ae6c935a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луиджи ди майо, украина, россия, оон, мид италии, евросоюз, донбасс, антониу гутерриш
14:38 20.05.2022 (обновлено: 17:56 20.05.2022)
 
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине

Замглавы МИД Италии Стефано подтвердил наличие мирного плана по Украине, переданного в ООН

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 мая — РИА Новости. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что мирный план по Украине, который глава министерства Луиджи Ди Майо передал в ООН, потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН.
По словам Ди Стефано, всем ясно, что разрешение кризиса на Украине "может идти только путем решительных дипломатических действий, но прежде всего скоординированных и совместных на международном уровне".
Москвичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 08:00
Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир
"Именно на основе этого понимания министр Луиджи Ди Майо в тесном сотрудничестве с правительственным дворцом Киджи разработал "План мира", представленный в Нью-Йорке на переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", — написал Ди Стефано в соцсети.
Накануне газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования по Украине из четырех пунктов.

"Это предложение, разделенное на четыре направления, которые предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины, обеспеченный международной политической гарантией и связанный с процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам и, в частности, по спорным регионам Крыма и Донбасса, а также подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между Европейским союзом и Россией", — объяснил замглавы МИД Италии.

По словам Ди Стефано, для этого амбициозного проекта необходимы скоординированные усилия "под эгидой Международной группы содействия, в которой приняли бы участие различные страны и международные организации, такие как ООН и ЕС, которым будет поручено создание миротворческих и наблюдательных миссий, контрольная деятельность и многосторонняя координация помощи и поддержки восстановления через "Конференцию доноров".
Проект по урегулированию, добавил замминистра, призван обеспечить территориальную целостность Украины, "но прежде всего" достичь мирного решения, в котором ЕС будет призван играть ведущую роль, "учитывая прямые и немедленные экономические и энергетические последствия кризиса для государств-членов и его географическую близость к России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуиджи Ди МайоУкраинаРоссияООНМИД ИталииЕвросоюзДонбассАнтониу Гутерриш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала