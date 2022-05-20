https://ria.ru/20220520/plan-1789734148.html

Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине

Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине - РИА Новости, 20.05.2022

Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что мирный план по Украине, который глава министерства Луиджи Ди Майо передал в ООН, потребует привлечения... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:38

2022-05-20T14:38

2022-05-20T17:56

специальная военная операция на украине

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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что мирный план по Украине, который глава министерства Луиджи Ди Майо передал в ООН, потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН.По словам Ди Стефано, всем ясно, что разрешение кризиса на Украине "может идти только путем решительных дипломатических действий, но прежде всего скоординированных и совместных на международном уровне". "Именно на основе этого понимания министр Луиджи Ди Майо в тесном сотрудничестве с правительственным дворцом Киджи разработал "План мира", представленный в Нью-Йорке на переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", — написал Ди Стефано в соцсети.Накануне газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования по Украине из четырех пунктов.По словам Ди Стефано, для этого амбициозного проекта необходимы скоординированные усилия "под эгидой Международной группы содействия, в которой приняли бы участие различные страны и международные организации, такие как ООН и ЕС, которым будет поручено создание миротворческих и наблюдательных миссий, контрольная деятельность и многосторонняя координация помощи и поддержки восстановления через "Конференцию доноров".Проект по урегулированию, добавил замминистра, призван обеспечить территориальную целостность Украины, "но прежде всего" достичь мирного решения, в котором ЕС будет призван играть ведущую роль, "учитывая прямые и немедленные экономические и энергетические последствия кризиса для государств-членов и его географическую близость к России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луиджи ди майо, украина, россия, оон, мид италии, евросоюз, донбасс, антониу гутерриш