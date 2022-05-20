14:38 20.05.2022 (обновлено: 17:56 20.05.2022)
Замглавы МИД Италии заявил о наличии у Рима мирного плана по Украине
Замглавы МИД Италии Стефано подтвердил наличие мирного плана по Украине, переданного в ООН
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
РИМ, 20 мая — РИА Новости. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что мирный план по Украине, который глава министерства Луиджи Ди Майо передал в ООН, потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН.
По словам Ди Стефано, всем ясно, что разрешение кризиса на Украине "может идти только путем решительных дипломатических действий, но прежде всего скоординированных и совместных на международном уровне".
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"Именно на основе этого понимания министр Луиджи Ди Майо в тесном сотрудничестве с правительственным дворцом Киджи разработал "План мира", представленный в Нью-Йорке на переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", — написал Ди Стефано в соцсети.
Накануне газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования по Украине из четырех пунктов.
"Это предложение, разделенное на четыре направления, которые предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины, обеспеченный международной политической гарантией и связанный с процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам и, в частности, по спорным регионам Крыма и Донбасса, а также подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между Европейским союзом и Россией", — объяснил замглавы МИД Италии.
По словам Ди Стефано, для этого амбициозного проекта необходимы скоординированные усилия "под эгидой Международной группы содействия, в которой приняли бы участие различные страны и международные организации, такие как ООН и ЕС, которым будет поручено создание миротворческих и наблюдательных миссий, контрольная деятельность и многосторонняя координация помощи и поддержки восстановления через "Конференцию доноров".
Проект по урегулированию, добавил замминистра, призван обеспечить территориальную целостность Украины, "но прежде всего" достичь мирного решения, в котором ЕС будет призван играть ведущую роль, "учитывая прямые и немедленные экономические и энергетические последствия кризиса для государств-членов и его географическую близость к России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.