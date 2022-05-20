https://ria.ru/20220520/peskov-1789701276.html

Песков ответил на вопрос об отключении газа Финляндии

Песков ответил на вопрос об отключении газа Финляндии - РИА Новости, 20.05.2022

Песков ответил на вопрос об отключении газа Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании о возможности прекращения поставок российского газа, заявил, что... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:08

2022-05-20T13:08

2022-05-20T20:47

экономика

газпром

природный газ

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании о возможности прекращения поставок российского газа, заявил, что "очевидно, что никто ничего бесплатно поставлять не будет".Ранее сообщалось, что финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу."Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у "Газпрома". Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в "Газпроме". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли подтвердить отключение в Кремле.

https://ria.ru/20220517/gazprom-1789013639.html

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экономика, газпром, природный газ