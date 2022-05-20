https://ria.ru/20220520/peremirie-1789763433.html
Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина
Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина - РИА Новости, 20.05.2022
Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина
Условия для перемирия с Россией должна определять Украина, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:11
2022-05-20T16:11
2022-05-20T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Условия для перемирия с Россией должна определять Украина, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине."Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития.
https://ria.ru/20220519/peremirie-1789426408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:11 20.05.2022 (обновлено: 16:17 20.05.2022)
Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина
Боррель: условия для перемирия с Россией должна определять Украина