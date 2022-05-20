https://ria.ru/20220520/peremirie-1789763433.html

Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина

Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина - РИА Новости, 20.05.2022

Боррель заявил, что условия для перемирия должна определять Украина

Условия для перемирия с Россией должна определять Украина, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:11

2022-05-20T16:11

2022-05-20T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

жозеп боррель

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Условия для перемирия с Россией должна определять Украина, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине."Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития.

https://ria.ru/20220519/peremirie-1789426408.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия, украина, ситуация в днр и лнр