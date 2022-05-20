01:36 20.05.2022 (обновлено: 06:49 20.05.2022)
ПВО ЛНР перехватила ракету "Точка-У" на окраине Дебальцево
Представительство ЛНР в СЦКК: ПВО ЛНР перехватила ракету "Точка-У" на окраине Дебальцево
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" на окраине города Дебальцево в соседней ДНР, сообщило в своем Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 00.16 (совпадает с мск) силами нашей ПВО на северной окраине города Дебальцево уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.
Город Дебальцево, в котором располагается крупный железнодорожный узел, в 2014 году оказался в зоне вооруженного конфликта и непродолжительное время находился под контролем Донецкой Народной Республики. В конце июля того же года ВСУ заняли город и удерживали его несколько месяцев. В феврале 2015 года в результате совместных ударов сил ДНР и ЛНР, создавших "котел" для украинской военной группировки, Киев утратил контроль над Дебальцевом, а сам город из-за боев подвергся сильным разрушениям. С тех пор и до настоящего времени в нескольких километрах к северо-западу от него проходит линия боевого соприкосновения.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.