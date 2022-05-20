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ПВО ЛНР перехватила ракету "Точка-У" на окраине Дебальцево

ПВО ЛНР перехватила ракету "Точка-У" на окраине Дебальцево - РИА Новости, 20.05.2022

ПВО ЛНР перехватила ракету "Точка-У" на окраине Дебальцево

Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" на окраине города Дебальцево в соседней ДНР, сообщило в своем РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T01:36

2022-05-20T01:36

2022-05-20T06:49

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили тактическую ракету "Точка-У" на окраине города Дебальцево в соседней ДНР, сообщило в своем Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Город Дебальцево, в котором располагается крупный железнодорожный узел, в 2014 году оказался в зоне вооруженного конфликта и непродолжительное время находился под контролем Донецкой Народной Республики. В конце июля того же года ВСУ заняли город и удерживали его несколько месяцев. В феврале 2015 года в результате совместных ударов сил ДНР и ЛНР, создавших "котел" для украинской военной группировки, Киев утратил контроль над Дебальцевом, а сам город из-за боев подвергся сильным разрушениям. С тех пор и до настоящего времени в нескольких километрах к северо-западу от него проходит линия боевого соприкосновения.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, вооруженные силы украины, точка-у, луганская народная республика, луганск, владимир путин, сергей лавров, россия, дебальцево