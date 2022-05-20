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В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 20.05.2022

В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:08

2022-05-20T15:08

2022-05-20T15:08

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россия

владимир путин

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграцию и международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220516/politika-1788322953.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко