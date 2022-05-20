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В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:08
2022-05-20T15:08
2022-05-20T15:08
в мире
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграцию и международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220516/politika-1788322953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Президенты Путин и Лукашенко планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений