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В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 20.05.2022
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В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:08
2022-05-20T15:08
в мире
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграцию и международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
15:08 20.05.2022
 
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президенты Путин и Лукашенко планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Сочи планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграцию и международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
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В миреРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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