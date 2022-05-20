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Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/peregovory-1789725851.html
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.05.2022
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной
Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:16
2022-05-20T14:37
украина
специальная военная операция на украине
в мире
лдпр
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева."Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", - заявил Слуцкий на московской партконференции ЛДПР.Также он выразил сожаление в связи с тем, что украинская сторона, соглашаясь на определенные здравые условия, потом по ходу переговоров отходила назад.
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украина, в мире, лдпр, россия, леонид слуцкий (политик)
14:16 20.05.2022 (обновлено: 14:37 20.05.2022)
 
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной

Депутат Слуцкий заявил, что возобновление переговоров с Украиной не исключено

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий
Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева.
"Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", - заявил Слуцкий на московской партконференции ЛДПР.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что украинская сторона, соглашаясь на определенные здравые условия, потом по ходу переговоров отходила назад.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
14:26Специальная военная операция на Украине
NYT назвала победу Украины над Россией нереалистичной
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЛДПРРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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