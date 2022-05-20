https://ria.ru/20220520/peregovory-1789725851.html
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.05.2022
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной
Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:16
2022-05-20T14:16
2022-05-20T14:37
украина
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в мире
лдпр
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева."Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", - заявил Слуцкий на московской партконференции ЛДПР.Также он выразил сожаление в связи с тем, что украинская сторона, соглашаясь на определенные здравые условия, потом по ходу переговоров отходила назад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, лдпр, россия, леонид слуцкий (политик)
14:16 20.05.2022 (обновлено: 14:37 20.05.2022)
Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной
Депутат Слуцкий заявил, что возобновление переговоров с Украиной не исключено