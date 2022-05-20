https://ria.ru/20220520/peregovory-1789725851.html

Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной

Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.05.2022

Слуцкий допустил возобновление переговоров с Украиной

Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:16

2022-05-20T14:16

2022-05-20T14:37

украина

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в мире

лдпр

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров, отметив, что это зависит от Киева."Сейчас у нас низкий профиль на переговорном процессе. Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", - заявил Слуцкий на московской партконференции ЛДПР.Также он выразил сожаление в связи с тем, что украинская сторона, соглашаясь на определенные здравые условия, потом по ходу переговоров отходила назад.

https://ria.ru/20220520/pobeda-1789729861.html

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Владимир Лаврентьев

украина, в мире, лдпр, россия, леонид слуцкий (политик)