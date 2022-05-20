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Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
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Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров в ходе военных действий на Украине, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:43
2022-05-20T23:43
в мире
юрий борисов (вице-премьер)
украина
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров в ходе военных действий на Украине, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби."Нет, мы не располагаем никакими признаками использования военизированных лазеров на Украине", - сказал он журналистами.Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил, что российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".
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в мире, юрий борисов (вице-премьер), украина, россия
23:43 20.05.2022
 
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине

Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров в ходе военных действий на Украине, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.
"Нет, мы не располагаем никакими признаками использования военизированных лазеров на Украине", - сказал он журналистами.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил, что российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 21:51
Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи
 
В миреЮрий Борисов (вице-премьер)УкраинаРоссия
 
 
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