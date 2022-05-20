https://ria.ru/20220520/pentagon-1789859196.html
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров в ходе военных действий на Украине, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:43
2022-05-20T23:43
2022-05-20T23:43
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров в ходе военных действий на Украине, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби."Нет, мы не располагаем никакими признаками использования военизированных лазеров на Украине", - сказал он журналистами.Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил, что российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".
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в мире, юрий борисов (вице-премьер), украина, россия
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине
Пентагон не видит признаков применения боевых лазеров на Украине