https://ria.ru/20220520/pentagon-1789847716.html
Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи
Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи - РИА Новости, 20.05.2022
Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи
США не хотели бы увидеть эскалацию конфликта на Украине и учитывают эти риски при выделении Киеву новой военной помощи, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:51
2022-05-20T21:51
2022-05-20T21:51
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США не хотели бы увидеть эскалацию конфликта на Украине и учитывают эти риски при выделении Киеву новой военной помощи, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Никто не желает видеть, чтобы эта война продолжалась еще хотя бы один день. И точно никто не желает увидеть ее разрастания... Мы не считаем, что эскалация пойдет на пользу интересам украинского народа, региона и нашим тоже", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.По его словам, США постоянно отслеживают риски эскалации украинского конфликта и учитывают их, в том числе при передаче Киеву очередного транша помощи в сфере безопасности. "С нашей стороны было бы безответственным не делать этого", - подчеркнул представитель Пентагона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/zaym-1789637390.html
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в мире, владимир путин, киев, украина, сша, министерство обороны сша
Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи
Джон Кирби: Пентагон учитывает риски эскалации при выделении Киеву новой военной помощи
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США не хотели бы увидеть эскалацию конфликта на Украине и учитывают эти риски при выделении Киеву новой военной помощи, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Никто не желает видеть, чтобы эта война продолжалась еще хотя бы один день. И точно никто не желает увидеть ее разрастания... Мы не считаем, что эскалация пойдет на пользу интересам украинского народа, региона и нашим тоже", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
По его словам, США постоянно отслеживают риски эскалации украинского конфликта и учитывают их, в том числе при передаче Киеву очередного транша помощи в сфере безопасности. "С нашей стороны было бы безответственным не делать этого", - подчеркнул представитель Пентагона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.