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На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая - РИА Новости, 20.05.2022
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На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая
На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая - РИА Новости, 20.05.2022
На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая
На Украине поэтапно создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО, заявила зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:57
2022-05-20T11:57
в мире
россия
сша
украина
министерство обороны сша
нато
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На Украине поэтапно создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО, заявила зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая."Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной и плановой основе", - заявила Яровая на заседании комиссии, ее слова приводит пресс-служба Госдумы.По ее словам, США создают глобальную систему биоразведки, при этом Пентагоном и разведсообществом США активно реализуются проекты по внедрению электронных систем биоразведки."Вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки Минобороны США", - отметила Яровая.Также она обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, это говорит о том, что проводятся исследования с особо опасными патогенами.По ее словам, такая деятельность США дает основания говорить о том, что "под видом защитных программ американцы активно ведут поиск новых патогенов, а также проводят эксперименты по управлению и усилению пандемических свойств патогенов".Этому содействует и американское законодательство, подчеркнула Яровая. Она напомнила, что в 2017 году США объявили об отмене трехлетнего моратория на финансирование и проведение таких исследований.При этом на территории самих США фиксировались разного рода происшествия, связанные с утечками опасных патогенов, сообщила Яровая."Сегодня мы можем констатировать, что биолаборатории на Украине - это даже не набросок и не эскиз, это всего лишь одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США, которая угрожает без преувеличения всему человечеству. Сегодня мир – это единое жизненное пространство, в котором любая опасная деятельность одного субъекта может иметь необратимые последствия для всех стран и всех государств", - заявила зампред Думы.
https://ria.ru/20220516/laboratoriya-1788810891.html
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в мире, россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато, госдума рф, ирина яровая
11:57 20.05.2022
 
На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая

Яровая: на Украине создавали электронную систему биоразведки в интересах Пентагона и НАТО

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На Украине поэтапно создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО, заявила зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.
"Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной и плановой основе", - заявила Яровая на заседании комиссии, ее слова приводит пресс-служба Госдумы.
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По ее словам, США создают глобальную систему биоразведки, при этом Пентагоном и разведсообществом США активно реализуются проекты по внедрению электронных систем биоразведки.
"Вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки Минобороны США", - отметила Яровая.
Также она обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, это говорит о том, что проводятся исследования с особо опасными патогенами.
По ее словам, такая деятельность США дает основания говорить о том, что "под видом защитных программ американцы активно ведут поиск новых патогенов, а также проводят эксперименты по управлению и усилению пандемических свойств патогенов".
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Этому содействует и американское законодательство, подчеркнула Яровая. Она напомнила, что в 2017 году США объявили об отмене трехлетнего моратория на финансирование и проведение таких исследований.
При этом на территории самих США фиксировались разного рода происшествия, связанные с утечками опасных патогенов, сообщила Яровая.
"Сегодня мы можем констатировать, что биолаборатории на Украине - это даже не набросок и не эскиз, это всего лишь одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США, которая угрожает без преувеличения всему человечеству. Сегодня мир – это единое жизненное пространство, в котором любая опасная деятельность одного субъекта может иметь необратимые последствия для всех стран и всех государств", - заявила зампред Думы.
 
В миреРоссияСШАУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОГосдума РФИрина Яровая
 
 
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