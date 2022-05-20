Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве
LRT сообщило, что памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве
Флаг Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам в городе Меркине на юге Литвы во время сноса раскололся пополам, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение).
"В Меркине в Варенском районе после получения оценки департамента культурного наследия был снесен с постамента памятник советскому солдату с оружием. При выполнении работ скульптура раскололась пополам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на кладбище, где находится мемориальный комплекс, похоронены 244 советских воина, погибшие в 1944 году у Меркине.
"Такое было чувство, что пока эта скульптура стоит, то и советская армия словно не ушла до конца из Литвы. А сейчас можно будет сказать, что последний солдат покинул наш край. Хоть и местный, хоть и гипсовый, но солдат", - приводятся слова мэра Варенского района Альгиса Кашеты.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".