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Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве

Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве - РИА Новости, 20.05.2022

Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве

Памятник советским воинам в городе Меркине на юге Литвы во время сноса раскололся пополам, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:46

2022-05-20T23:46

2022-05-20T23:46

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам в городе Меркине на юге Литвы во время сноса раскололся пополам, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение).Отмечается, что на кладбище, где находится мемориальный комплекс, похоронены 244 советских воина, погибшие в 1944 году у Меркине."Такое было чувство, что пока эта скульптура стоит, то и советская армия словно не ушла до конца из Литвы. А сейчас можно будет сказать, что последний солдат покинул наш край. Хоть и местный, хоть и гипсовый, но солдат", - приводятся слова мэра Варенского района Альгиса Кашеты.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220520/latviya-1789689394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, литва, россия, украина