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Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве - РИА Новости, 20.05.2022
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Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве
Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве - РИА Новости, 20.05.2022
Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве
Памятник советским воинам в городе Меркине на юге Литвы во время сноса раскололся пополам, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:46
2022-05-20T23:46
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам в городе Меркине на юге Литвы во время сноса раскололся пополам, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение).Отмечается, что на кладбище, где находится мемориальный комплекс, похоронены 244 советских воина, погибшие в 1944 году у Меркине."Такое было чувство, что пока эта скульптура стоит, то и советская армия словно не ушла до конца из Литвы. А сейчас можно будет сказать, что последний солдат покинул наш край. Хоть и местный, хоть и гипсовый, но солдат", - приводятся слова мэра Варенского района Альгиса Кашеты.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, литва, россия, украина
23:46 20.05.2022
 
Памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве

LRT сообщило, что памятник советским воинам раскололся пополам во время сноса в Литве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам в городе Меркине на юге Литвы во время сноса раскололся пополам, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение).
"В Меркине в Варенском районе после получения оценки департамента культурного наследия был снесен с постамента памятник советскому солдату с оружием. При выполнении работ скульптура раскололась пополам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на кладбище, где находится мемориальный комплекс, похоронены 244 советских воина, погибшие в 1944 году у Меркине.
"Такое было чувство, что пока эта скульптура стоит, то и советская армия словно не ушла до конца из Литвы. А сейчас можно будет сказать, что последний солдат покинул наш край. Хоть и местный, хоть и гипсовый, но солдат", - приводятся слова мэра Варенского района Альгиса Кашеты.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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